Deutschland sucht den Superstar - Diese 24 Kandidaten fliegen zum Recall nach Südafrika!

Köln (ots) -Am gestrigen Samstag kämpften die besten 120 Kandidaten imDeutschland-Recall von "Deutschland sucht den Superstar" um dasWeiterkommen und das Flugticket nach Südafrika zum Auslands-Recall.Im Glascube in Bad Driburg sangen sie in Zehnerreihen und inKleingruppen, um die Jury aus Dieter Bohlen, Ella Endlich, CarolinNiemczyk und Mousse T. zu überzeugen.Sehr gute 16,3 Prozent (2,53 Mio.) der 14-59-jährigen Zuschauer undinsgesamt 3,57 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (11,8% MA) sahen dabeizu.Nur die besten 24 Sänger und Sängerinnen schafften es in die nächsteRunde von DSDS und bekamen ein Flugticket nach Südafrika. ImPilanesberg Nationalpark in der North West Province, ca 2,5Fahrstunden entfernt von Johannesburg, müssen sie ab dem 23. März2018, 20.15 Uhr in drei Sendungen um den Einzug in die Mottoshowskämpfen.Der Pilanesberg Nationalpark ist mit seinem 550 qm2 der viertgrößteNationalpark Südafrikas und umfasst das Gebiet eines 1.300 MillionenJahre alten Vulkankraters. In diesem Schutzgebiet leben nahezu alleWildtiere des südlichen Afrikas, unter anderem die Top 5 (Elefant,Nashorn, Büffel, Leopard und Löwe). Bisher mussten sich dieKandidaten im Recall nur vor den bissigen Kommentaren von DieterBohlen fürchten, doch jetzt müssen sie umgeben von wilden Tierensingen. So wild war der Recall noch nie! Nervenstärke ist gefragt -wer hier versagt, scheidet aus und kann direkt nach Hause fliegen.Dieter Bohlen zu den Kandidaten: "Üben und Talent verhindern dasAusscheiden. Seid nicht langweilig, zeigt euch, fallt auf! Ich möchtemit euch eine Abenteuerreise erleben. Ich freue mich wie Bolle. Aufnach Afrika!"Die Top 24 des DSDS Auslands-Recalls:Chantal Stachowiak (16) Abiturientin aus UntereisesheimDiego (21) Model und Musiker aus DüsseldorfElla Sailer (18) Studentin aus Innsbruck (Österreich)Emilija Mihailova (29) Dentalassistentin aus St. Gallen (Schweiz)Farid El Hassass (27) Sänger aus Enschede, NiederlandeGiulio Arancio (25) Elektroniker aus KölnIsa Martino (30) Musiker aus HengersbergJanina el Arguioui (30) Veranstalterin für Kindergeburtstage ausKaarstJessica Martins Reis (18) Tanzanimateurin aus OsnabrückLucas Magalhães (17) Schüler aus ReckeLukas Otte (29) Student der Pädagogik aus KoblenzMarc Imam (21) Student der Musikwissenschaften aus TübingenMarie Wegener (16) Schülerin aus DuisburgMario Turtak (25) Kellner aus StuttgartMatty Faal (17) Schülerin aus WienMia Gucek (25) Kellnerin aus DuisburgMichael Rauscher (20) Fliesenleger aus AugsburgMichel Truog (26) Azubi Maurer aus Neftenbach (Schweiz)Michèle Wegmann (23) Informatikerin aus Zürich (Schweiz)Mitch Lodewick (18) Abiturient aus Aalten (Niederlande)Salvatore Puleo (29) Filialleiter aus StuttgartSanto Rotolo (21) Speditionskaufmann aus KasselSven Lüchtenborg (21) Dualer Student der Betriebswirtschaft ausAstheimVera Luise Teubert (26) Pferdewirtin aus Langwedel in SchleswigHolsteinFotos aller Recall-Kandidaten und Steckbriefe finden Sie unter:http://kommunikation.rtl.dePressekontakt:Rückfragen: RTL-Kommunikation, Anke Eickmeyer,anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.de. Tel.: 0221 - 456 74244Fotos: Marie Gühmann, marie-teres.Gühmann@mediengruppe-rtl.de. Tel.:0221 - 456 74270Kandidaten-Interviews: Eva Richter, Tel.: 0221 - 788 70306,richter@diepressetanten.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell