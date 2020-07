Deutschland steht bei Downloads der neuen MyPrivacy-App an der Spitze

New York (ots/PRNewswire) - Insgesamt verdreifachten sich die weltweiten Downloads aufgrund der durch die Pandemie geschürten SicherheitsbedenkenDeutschland steht bei Downloads von MyPrivacy, einer umfassenden Datenschutz-Lösung für Verbraucher, die für iPhone und Android erhältlich ist, an der Spitze, berichtet das Unternehmen. Die weltweiten Downloads haben sich in den vergangenen drei Monaten beinahe verdreifacht.Der Anstieg fällt mit weltweit weit verbreiteten Bedenken zusammen, dass Tracking- und Überwachungsrichtlinien, die viele Regierungen während der Coronavirus-Pandemie erlassen haben, schwierig rückgängig zu machen sein könnten und dass sich eine gesellschaftliche Denkweise verfestigen könnte, in der Datenschutzbedenken beiseitegeschoben werden.In Deutschland - das beispielsweise nicht über Google Street View verfügt - ist man für den Datenschutz besonders sensibel. Die Unternehmensdaten zeigen, dass knapp ein Drittel der App-Downloads in den vergangenen drei Monaten aus Deutschland kamen, was den Status von Deutschland als führendes Land im Bereich Datenschutz unterstreicht.Insgesamt erhöhten sich die Downloads von MyPrivacy seit März, als die Auswirkungen der Pandemie die meisten Länder weltweit in vollem Ausmaß trafen, um 154 % verglichen mit dem ebenfalls dreimonatigen Zeitraum von Dezember bis Februar."Wir befinden uns in einer neuen Phase, in welcher der Datenschutz ein vorrangiges globales Anliegen ist", so Yoav Degani, Gründer und CEO von MyPrivacy . "Unter dem Deckmantel einer massiven öffentlichen Gesundheitskrise können Unternehmen und Regierungen noch weiter in unsere Privatsphäre eindringen.""MyPrivacy ist die erste App, die entworfen wurde, um dem Verbraucher seine Schwachstellen verständlich aufzuzeigen und private Inhalte und Daten auf einfache Weise zu schützen", fügte er hinzu.Ebenfalls oben auf der Download-Liste stehen mehrere Länder des Mittleren Ostens mit Regierungen, die restriktive Online-Richtlinien erlassen haben. In den USA haben sich die Downloads verdoppelt.Das Erfolgsprodukt, das entworfen wurde, damit der Durchschnittsnutzer seine Datenschutz-Schwachstellen einfach verwalten kann, ist eine One-Stop-App, die ein VPN, eine App-Sperre, einen Passwortmanager, einen privaten Browser, einen Fototresor und einen Manager für Berechtigungen in sozialen Netzwerken bietet, alles auf einer einfachen, benutzerfreundlichen Plattform.Die App wurde seit Einführung ihrer Beta-Version Mitte 2019 bereits rund 350.000 Mal heruntergeladen. Die neueste Version ist für alle Android- und iPhone-Geräte erhältlich.Die Erosion des persönlichen Datenschutzes ist zu einer bedeutenden gesellschaftlichen Sorge in unserer immer stärker digitalisierten Welt geworden. Eine kürzlich von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2866155-1&h=841033135&u=ht tps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2866155-1%26h%3D117254 2717%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.pewresearch.org%252Finternet%252F2019%252F11% 252F15%252Famericans-and-privacy-concerned-confused-and-feeling-lack-of-control- over-their-personal-information%252F%26a%3DPew&a=Pew durchgeführte Studie zeigte, dass sechs von zehn Amerikanern glauben, keine Möglichkeit zu haben, ihre persönlichen Daten vor privaten Unternehmen oder der Regierung zu schützen. Hier finden Sie einige Beispiele, wie die Privatsphäre in unserem Alltag kompromittiert wird:- Private Fotos/Videos/Dokumente können gestohlen oder an Drittanbieter verkauft werden. - Ausweis- und Kreditkarteninformationen können kompromittiert werden. - Kinder können auf unserem Gerät sensiblen Inhalten ausgesetzt werden.Nach acht Jahren intensiven Studiums der Bedenken in Bezug auf den persönlichen Datenschutz und dem Erfolg seiner ersten App, der einmaligen App MyPermissions, die über 3,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde, machte sich das Team hinter MyPrivacy zum Ziel, die größte und einfachste Datenschutz-App für Verbraucher auf dem Markt zu entwerfen. Mit MyPrivacy können Benutzer:- Ihren Standort verbergen und ihre Wi-Fi-Verbindung schützen - Fotos und Videos sperren - Sicher und anonym mit integriertem Werbeblocker surfen - Berechtigungen für Konten in sozialen Netzwerken verwalten und säubern - Sichere Passwörter speichern und erstellen - Apps mit einer weiteren Sicherheitsebene sperrenMyPrivacy ist der neueste Durchbruch aus Israels "Start-Up Nation"-Ökosystem. Degani, ein Serial Entrepreneur und Datenschutzexperte, hat zahlreiche Start-up-Unternehmen gegründet und betreut; eines davon wurde zu einem Fortune 100-Unternehmen.