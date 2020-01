Deutschland startet Evakuierung wegen Coronavirus

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland beginnt mit der Rückholung von Deutschen aus China. "Es liegen jetzt alle Genehmigungen der chinesischen Behörden vor, die wir brauchen, um unsere Landsleute zu evakuieren", sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Freitagvormittag. "Es wird in diesen Minuten eine Maschine der Bundeswehr aufbrechen nach China, um die deutschen Staatsbürger auszufliegen."

Er sei erleichtert, dass "die schwierige Situation, in der unsere Landsleute vor Ort sind, jetzt dadurch beendet wird, dass diejenigen die ausreisewillig sind, von uns ausgeflogen werden können". Es handele sich um über 100 Personen. Von diesen sei niemand infiziert, es gebe in diesem Personenkreis auch keine Verdachtsfälle. "Um die Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland zu gewährleisten, werden diejenigen, die ausgeflogen werden, für zwei Wochen in Quarantäne genommen an einem Bundeswehrstandort, um sicherzugehen, dass keine Infektion, keine Infizierung bei einem der Ausgeflogenen vorliegt". Maas bedankte sich bei der chinesischen Regierung für die gute Zusammenarbeit. "Wir hoffen, dass alle, die zurückkehren, auch wenn sie in medizinischer Betreuung hier sein werden, gesund sind und auch gesund bleiben", sagte der Außenminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur