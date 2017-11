Deutschland, solides Finanzierungsland: Eigenkapitaleinsatz anhaltend hoch / Interhyp-Auswertung: Auch im ersten Halbjahr 2017 ist der Eigenkapitaleinsatz bei Immobilienkrediten bundesweit gestiegen

München (ots) - Um das eigene Haus oder die Eigentumswohnung trotzsteigender Kaufpreise solide zu finanzieren, setzen Darlehensnehmerin Deutschland anhaltend mehr Eigenkapital bei der Kreditaufnahmeein. Zu diesem Ergebnis kommt eine regionale Auswertung der InterhypGruppe. Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungenhat Finanzierungsdaten aus 20 deutschen Großstädten sowie den 16Bundesländern verglichen.Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Eigenkapitaleinsatz in denvergangenen fünf Jahren von 81.111 Euro in 2012 auf 93.847 Euro imersten Halbjahr 2017. Gegenüber 2016 legten dieEigenkapitalaufwendungen im ersten Halbjahr 2017 noch einmal um gutacht Prozent zu. Das meiste Eigenkapital in ihreImmobilienfinanzierung investierten Kreditnehmer in Hamburg (154.033Euro), Bayern (134.013 Euro) sowie Schleswig-Holstein (126.631 Euro).Auch die Detailauswertung über 20 Großstädte zeigt bei derLangfristanalyse zunehmende Eigenkapitalquoten."Mit hohen Eigenkapitaleinsätzen reagieren Immobilienkäuferdeutschlandweit klug auf die anziehenden Immobilienpreise", erklärtJörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe.Dementsprechend erhöhte sich der Beleihungswert - also das Verhältnisvon Kaufpreis zu Kreditsumme - auf Fünfjahressicht nur geringfügigvon 70,8 Prozent auf 72,8 Prozent.Insgesamt hat Interhyp im Zuge der regionalen Auswertungen mehrals 60.000 Finanzierungsfälle aus 20 Städten zwischen 2012 und demersten Halbjahr 2017 untersucht. Dabei zeigten sich deutlicheregionale Unterschiede. Das meiste Eigenkapital brachten danach inder ersten Jahreshälfte Münchner mit knapp 199.000 Euro ein, gefolgtvon den Hamburgern mit 154.000 Euro und den Frankfurtern mit knapp153.000 Euro. In Mönchengladbach betrug der Eigenkapitaleinsatzhingegen nur 44.000 Euro.Durchschnittlicher Eigenkapitaleinsatz für 20 ausgewählte Städteim Überblick (Stand: 1. Halbjahr 2017)1. München 198.866 Euro2. Hamburg 154.033 Euro3. Frankfurt/Main 152.984 Euro4. Stuttgart 140.160 Euro5. Köln 111.633 Euro6. Augsburg 106.944 Euro7. Berlin 92.869 Euro8. Düsseldorf 91.287 Euro9. Nürnberg 75.176 Euro10. Bielefeld 74.676 Euro11. Hannover 71.857 Euro12. Leipzig 71.720 Euro13. Essen 66.353 Euro14. Dresden 61.570 Euro15. Dortmund 59.730 Euro16. Bremen 56.932 Euro17. Bochum 55.511 Euro18. Wuppertal 55.080 Euro19. Duisburg 51.488 Euro20. Mönchengladbach 44.345 EuroÜber die Interhyp GruppeDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für privateBaufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sichdirekt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich anEinzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat dasUnternehmen 2016 ein Baufinanzierungsvolumen von 18 Milliarden Euroerfolgreich bei seinen mehr als 400 Bankpartnern platziert. Dabeiverbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit dereigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit leistungsfähigenDigitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrerFinanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt knapp1.500 Mitarbeiter und ist an 108 Standorten persönlich vor Ort fürihre Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Christian Kraus,Leiter Kommunikation und MarkeTelefon (089) 20 30 7 - 13 01E-Mail: christian.kraus@interhyp.dewww.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell