Deutschland sieht rot - Hochsaison für heimische Tomaten! (FOTO)

Berlin (ots) -Prall und rot liegen sie jetzt in den Regalen: Vollreife Tomatenaus regionalem Anbau sind besonders lecker, aromatisch und fruchtig -und langsam geröstet mit Burrata ein unschlagbaresGeschmackserlebnis.Der Sommer ist tomatenrot. Und nicht nur weil die ostspanischeStadt Bunol am letzten Mittwoch im August immer wie eine explodierteKetchup-Flasche aussieht! Dann wird dort nämlich die traditionelle"La Tomatina" gefeiert. Ein Festival, das - wie die Legende sagt -auf einen Streit unter Jugendlichen vor ca. 70 Jahren zurückgeht, derals Tomatenschlacht endete. Im vergangenen Jahr wurde das streitbareSpektakel übrigens mit rund 22.000 Besuchern aus 96 Nationen und rund160 Tonnen überreifen Tomaten als Wurfmaterial veranstaltet. Etwas,wozu wir unsere vollreifen, deutschen Tomaten zu schade finden.Urlaub für die Geschmacksnerven...... kann nämlich auch anders aussehen! Denn Tomaten sind eines derbeliebtesten und vielseitigsten Lebensmittel - besonders im Sommer,wenn die vollreifen Tomaten aus heimischem Anbau intensiv duften undherrlich aromatisch schmecken! Ob frisch, gekocht, eingemacht oderals Ketchup, ob in Salaten, Pasta-Saucen oder auf Pizzen. Vor allemin der mediterranen Küche sind die roten Alleskönner längst nichtmehr wegzudenken. Und da wir Mediterranes oft mit Urlaub, Entspannungund Genuss assoziieren, lohnt es sich, die Saison voll auszunutzenund etwas Urlaubsgefühl in den Speiseplan zu bringen - beispielsweisemit langsam gerösteten, bunten Tomaten und einer Burrata (einer nahenVerwandten des Mozzarella).Wer jetzt nicht zugreift, hat "Tomaten auf den Augen"!Gerade weil die Tomate ein echter Alleskönner ist, hat die BVEOnicht nur diese Redewendung hinterfragt, sondern auch etliche andereFun Facts und viel Wissenswertes über das liebste Fruchtgemüse derDeutschen zutage gefördert! Dazu jede Menge Best-Practice- undVerbrauchertipps....20 tomatige Tatsachen und 1 unschlagbares Geschmackserlebnis:1. 26 kg - Ob Cherrystrauchtomate, Rispentomate, Strauchtomate,Cherry-Datteltomate, Kirschtomate, Flaschen- oder Fleischtomate - dieTomate rangiert ganz oben auf der Gemüse-Beliebtheitsskala. JederDeutsche verspeiste im letzten Jahr durchschnittlich 26 kg* derfruchtigen Köstlichkeit! Das macht Tomaten zu unserem liebstenFruchtgemüse. Tomaten werden hierzulande von April bis Oktobergeerntet - und allein 2016 kamen da mehr als 85.000 Tonnen* zusammen.2. 3 1/2 kg - 1986 ernteten Amerikaner in Oklahoma die bishergrößte Tomate der Welt. Die Riesen-Tomate wog ganze 3,5 kg und hätteeinen Deutschen fast zwei Monate satt gemacht.3. Frucht mit Migrationshintergrund - Das Nachtschattengewächskommt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Dort wurden Tomatenbereits von den Mayas und Azteken als "xitomatl" angebaut und galtenals Heilpflanzen. Auch heute kann unsere Gesundheit von denzahlreichen wertvollen Eigenschaften der leckeren Frucht profitieren,da sie dank Christopher Kolumbus auch nach Europa gelangte.4. Aller Anfang ist schwer... - galt die Tomate doch mit ihrenschönen roten Früchten zuerst nur als Zierpflanze. Ihren erstenhistorisch verbürgten Auftritt hatte sie wohl im Hause der FamilieMedici, im italienischen Pisa, wo eine Tomate im Jahre 1548 erstmalsals Überraschungs-Speise kredenzt wurde. Ende des 18. Jahrhundertsfand sie in die Encyclopaedia Britannica Einzug, wo ihr Einsatz inder Küche als "alltäglich" beschrieben wird. Etwas später, um 1900,wurden Tomaten dann auch in Deutschland in Saucen, Suppen und Salatenverwendet. Den richtigen Durchbruch schafften sie hierzulande abererst in der Nachkriegszeit.5. Pomi d'ori - Italiener pflegen nach wie vor ein besondersherzliches Verhältnis zur Tomate. Sie nennen sie liebevoll "pomodoro"- was übersetzt so viel heißt wie "Liebesapfel" oder "Goldapfel".6. Paradeiser - Dicht gefolgt übrigens von den Österreichern. Dortwird die Tomate "Paradeiser" genannt, in Anlehnung an das Paradies.7. Rot, rund und gesund - Tomaten sind nicht immer nur rot. Esgibt sie auch in anderen Farben, zum Beispiel violett, gelb, orange,grün, braun und schwarz.8. Obst oder Gemüse - Tomaten sind ein Fruchtgemüse. Obwohl eineTomatenpflanze krautig und einjährig ist - und somit zum Gemüsegehört - verzehren wir nach der Ernte nur ihre leckeren Früchte. DasKraut ist aufgrund seines Solanin-Gehalts eh nicht besonders gesund!9. Powerfrucht Tomate - Die Tomate liefert neben sehr viel VitaminC auch zahlreiche B-Vitamine, welche die Konzentration fördern. DasEisen der Tomate liefert Energie, der Folsäure wird Schutz vorArterienverkalkung zugeschrieben und das Kalium ist für dasZellwachstum sowie das Muskel- und Nervensystem förderlich. Auf dieseWeise stärkt die Tomate mit ihren sekundären Pflanzenstoffen ganznebenbei unser gesamtes Immunsystem.10. Kleine Frucht, große Wirkung - Tomaten enthalten zudem denCarotinoid-Farbstoff Lycopin, dem nachgesagt wird, dass er freieRadikale, die durch UV-Strahlung gebildet werden, auffängt undneutralisiert. Trotzdem: Tomaten können natürlich nicht den Einsatzvon Sonnenschutzcreme beim Sonnenbad ersetzen!11. Gute Nachrichten für Kalorienzähler - 100 Gramm Tomaten habennur 18 Kilo-Kalorien. Grund dafür ist der hohe Wassergehalt: Tomatenbestehen zu knapp 90 Prozent aus Wasser.12. Frische Tomaten - erkennt man an ihrer knackig prallen Hautund ihrer tomatenroten Farbe. Grüne Stellen am Stielansatz sind einZeichen dafür, dass die Tomate nicht lange genug an der Pflanzereifen konnte.13. Tomaten grün ernten - Tomaten reifen nach. Das gilt aber nurfür die Farbe und nicht für den Geschmack. Denn ihr fruchtiges Aromaentwickeln die Früchte nur, solange sie an der Pflanze wachsen.14. Lagerung - Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank, denndurch die Kälte verlieren sie ihr Aroma. Am besten das Fruchtgemüsean einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur lagern. So hält es sichbis zu zwei Wochen.15. Einsame Tomaten - Warum werden Tomaten immer getrennt vonanderem Gemüse und Obst gelagert? Für dieses Eremitentum ist dasenthaltene Ethylen verantwortlich - ein farbloses Gas, das reifeTomaten während der Lagerung verströmen. Bei Ethylen handelt es sichum ein Pflanzenhormon, welches den Reifeprozess beschleunigt, leiderauch von außen - was zur Folge hat, dass umliegendes Obst und Gemüseviel schneller reif und matschig wird.16. Tomaten trocknen - Wer keinen speziellen Dörrapparat hat, kanneinfach den Backofen verwenden. Die Tomaten halbieren oder vierteln,den Saft und die Kerne entfernen und auf einem Küchentuch ausbreiten,damit die Restfeuchtigkeit beseitigt wird. Danach mit der offenenSeite nach oben auf ein Blech oder Gitter legen (Backpapier!) und beietwa 50 bis 100 °C mehrere Stunden backen (bis die Tomaten einegummiartige Konsistenz aufweisen). Tipp: Salz saugt verbliebeneFeuchtigkeit auf. Außerdem kann es sinnvoll sein, einen Kochlöffelzwischen Backofen und Tür zu stecken, um die Feuchtigkeit beim Backenentweichen zu lassen.17. Tomaten schälen bzw. häuten - Am besten die Schale kreuzweiseeinritzen und die Tomaten anschließend kochen. Nach dem Abschreckenkann die Haut ohne Probleme abgezogen werden.18. Tomatenflecken entfernen - heißt sofort handeln! Den Fleck ambesten mit Gallseife und lauwarmem oder auch kohlensäurehaltigemWasser vorbehandeln. Alternativ kann auch Bleiche bei hellenKleidungsstücken oder Rasierschaum bei bereits eingetrocknetenFlecken eingesetzt werden. Das hilft den Schmutz zu lösen. Danach indie Maschine und so heiß wie möglich waschen.19. "Tomaten auf den Augen" - eine Redewendung, die in dasmittelalterliche Spanien führt. Dort galten Tomaten als Frucht derSünde. Verräter, Ehebrecher oder Diebe wurden nicht selten verurteiltzu: "tomates en los ojos" - zu deutsch "Tomaten auf die Augen!". Unddas gestaltete sich wie folgt: Die verurteilten Delinquenten musstenwochen- und manchmal sogar monatelang mit vor die Augen gebundenenTomaten herumlaufen und neben der öffentlichen Demütigung viel Spottertragen. Denn da sie nicht mehr sehen konnten, wo sie hintraten,führte das immer wieder zu Unfällen und manchmal auch amüsantenFehltritten.20. Heimische Tomaten - bieten großen Genuss dank kurzerTransportwege. Sie können länger am Strauch hängen bleiben, reifenund ihren aromatischen Geschmack entwickeln. Aus diesem Grunderfreuen sich beispielsweise die fruchtigen und süßen Cherrytomatenbesonderer Beliebtheit, dicht gefolgt von den intensiv aromatischschmeckenden Cocktailtomaten und den vitaminreichen, geschmacklicheinzigartigen Freilandtomaten.(*Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) /StatistischesBundesamt 2016)Das tomatige Geschmackserlebnis von langsam gerösteten, buntenTomaten und einer Burrata finden Sie auch unterwww.deutsches-obst-und-gemuese.de.Langsam geröstete, bunte Tomaten mit BurrataSchwierigkeit: Leicht / Dauer: 70 MinutenZutaten für 4 Personen:· 1 kg gemischte Tomaten (kleine, große, rote, gelbe, schwarze, grüneusw.)· 100 ml Olivenöl· 1 frische Knoblauchknolle· 2 Zweige frischer Rosmarin· 2 Zweige frischer Thymian· 5 g Salz· 5 g Rohrzucker· 2 große oder 4 kleine Burrata-Käse· Frisches BrotZubereitung:Den Ofen auf 150° C Ober- und Unterhitze vorheizen. Diegewaschenen Tomaten in eine Auflaufform legen. Die frischeKnoblauchknolle halbieren und dazulegen. Den Ofen auf 150° C Ober- und Unterhitze vorheizen. Diegewaschenen Tomaten in eine Auflaufform legen. Die frischeKnoblauchknolle halbieren und dazulegen. Großzügig mit Olivenölbeträufeln. Salz, Zucker und frische Kräuter beigeben. Tomaten für 1Stunde im Ofen backen, dabei regelmäßig mit dem eigenen Saftbeträufeln. Das Brot in Scheiben schneiden und toasten. Die lauwarmenTomaten mit dem gerösteten Knoblauch garnieren. Den Burrata mit etwasÖl beträufeln und mit frischem Pfeffer würzen. Mit getoastetem Brotanrichten. Tipp: Im Kühlschrank können die Tomaten mit ein bisschenÖl in einem Glasbehälter eine Woche lang aufbewahrt werden.