Unterföhring (ots) -Schätz' Dich reich! Wie oft kann ein Fallschirmspringer im freienFall durch einen Hula-Hoop-Reifen fliegen, bevor er seinen Fallschirmöffnen muss? Wie weit kann ein Motorradfahrer auf dem Wasser fahren?Wie lange braucht man, um sich in einem Windkanal einen Smokinganzuziehen?In der neuen ProSieben-Live-Show "Alle gegen Einen" tritt einKandidat in 13 Spielrunden gegen die gesamte TV-Nation an. "In dieserShow ist Bauchgefühl gefragt! Wer den besseren Riecher hat und denAusgang unsere spektakulären und verrückten Versuche am bestenschätzt, kann am Ende bis zu 100.000 Euro gewinnen", erklärtModerator Elton. Co-Host ist Bastian Bielendorfer, der vieleExperimente selbst durchführt.Der Kandidat im TV-Studio oder der TV-Zuschauer zu Hause: Wernäher am Ergebnis liegt, sammelt Geld für seinen jeweiligen Jackpot.Doch nur wer bei der finalen 13. Frage besser tippt, gewinnt - derKandidat oder einer der mitspielenden Zuschauer, der noch live in derSendung ausgelost und von Moderator Elton telefonisch überraschtwird.Dem Kandidaten im TV-Studio stehen während der Show vier Joker zurVerfügung: Neben der Unterstützung von Freunden und Verwandten imStudio kann der Teilnehmer auf die Hilfe seiner Heimatregion und den"Hälfte-Joker", der seine Schätzung an das richtige Ergebnis näherheranrückt, bauen. Außerdem steht dem Kandidaten in jeder Show einPromi-Paar live im Publikum mit Rat und Tat zur Seite. In der erstenAusgabe sind Luke Mockridge und Jeannine Michaelsen mit dabei.Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per App an der TV-Showteilnehmen und gewinnen: Die "Alle gegen Einen"-App zur Show istkostenfrei im App-Store downloadbar. Weitere Informationen undTeilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", die neue Live-Show auf ProSieben, ab Samstag,20. Oktober, um 20:15 UhrHashtag zur Show: #allegegen1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 319880822Susanne.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell