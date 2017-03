Deutschland plant kein Laptop-Verbot auf Flügen

BERLIN (dpa-AFX) - Anders als die USA plant Deutschland keine Laptop-Verbote in Flugzeugkabinen oder andere zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr.



"Vergleichbare Regelungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht vorgesehen", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Dienstag mit. Die US-Regierung hatte zuvor die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Flügen aus einigen Ländern in die Vereinigten Staaten verboten.

Die Bundesregierung sei von den Vereinigten Staaten vorab über die Schritte informiert worden, sagte der Sprecher weiter. "Deutsche Flughäfen sind von den aktuell angeordneten Maßnahmen nicht betroffen."/seb/DP/jha