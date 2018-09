Deutschland oder Türkei? Die Vergabe der Europameisterschaft 2024 morgen live im Free-TV auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender berichtet ab 14.30 Uhrlive- Ex-Bundesliga-Profi Halil Altintop ist zu Gast im Studio, SkyReporter Marc Behrenbeck berichtet live aus Nyon- Für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie imLivestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport AppMorgen Nachmittag hat das Warten ein Ende. Dann wird in Nyon dieEntscheidung der UEFA über die Vergabe der der Europameisterschaft2024 verkündet. Ob die Bewerbung des DFB erfolgreich war oder ob dieTürkei das Rennen macht, zeigt Sky Sport News HD live im Free-TV.Ab 14.30 Uhr berichtet Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender live aus Nyon und dem Studio. Zudiesem Anlass ist Halil Altintop zu Gast. Der gebürtigeGelsenkirchener, der im Sommer seine Karriere beendete, absolvierteinsgesamt 351 Bundesliga-Spiele sowie 38 Länderspiele für die Türkei.Als Staatsbürger beider Bewerberländer wird er die Entscheidung imStudio bei Moderator Thomas Fleischmann bewerten.Sky Reporter Marc Behrenbeck meldet sich live von vor Ort und wirdunmittelbar nach der Verkündung erste Reaktionen einholen. Bereits imLaufe des Tages wird er regelmäßig zugeschaltet sein und seineEindrücke vom Unternehmenssitz der UEFA schildern.Im Vorfeld gilt Deutschland als Favorit für den Zuschlag. DieTürkei unterlag bei ihrer letzten Bewerbung 2016 dem späterenAusrichter Frankreich aber nur knapp mit 6:7 Stimmen. Für wen sichdas UEFA-Exekutivkomitee dieses Mal als Gastgeber des Turiners 2024entschieden hat, verkündet UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ab 14.45Uhr.Sky Sport News HD ist sowohl im TV als auch im Livestream aufskysport.de und in der Sky Sport App für jedermann frei empfangbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell