Deutschland muss menschenrechtliche Selbstverpflichtungen in die Tat umsetzen

Berlin/Genf (ots) - Gestern hat sich der UN-Menschenrechtsratabschließend mit der Überprüfung der Menschenrechtslage inDeutschland befasst. Aus diesem Anlass erklärt Beate Rudolf,Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte:"Wir begrüßen, dass die Bundesregierung gestern in Genfumfangreiche politische Selbstverpflichtungen zum Schutz derMenschenrechte in Deutschland eingegangen ist. Nun muss sie dieUmsetzung ihrer Verpflichtungen konkretisieren. Das Deutsche Institutfür Menschenrechte sieht dabei folgende Prioritäten:- Dem klaren und selbstkritischen Bekenntnis der Bundesregierungzur Bekämpfung von Rassismus vor dem UN-Menschenrechtsrat müssennun Taten folgen. Alle politisch Verantwortlichen müssen sichklar gegen rassistischen Hass und rassistische Gewaltpositionieren und dürfen Rassismus nicht herunterspielen. DieRegierung sollte zudem darauf achten, dass ihre Politikgegenüber Schutzsuchenden keine rassistischen Stereotype stärkt.- Die Bundesregierung hat sich in Genf zur Bekämpfung vongeschlechtsspezifischer Gewalt bekannt. Jetzt erwarten wir einenumfassenden nationalen Aktionsplan zur wirksamen Umsetzung derIstanbul-Konvention des Europarats.- Wir begrüßen die Zusage Deutschlands, das Sonderschulsystemschrittweise aufzulösen. Inklusive Bildung muss endlichflächendeckend umgesetzt und rückschrittlichen Tendenzen aufLänderebene entgegengewirkt werden.- Wir fordern die Bundesregierung auf, die strukturelleDiskriminierung von Schülern mit Migrationsgeschichteanzuerkennen und bildungspolitische Maßnahmen fürChancengleichheit auf der Grundlage von empirischen Befunden zuentwickeln.- Im Bereich der Sicherheitsgesetzgebung sind wir erstaunt, dassdie Regierung die in den letzten Jahren erlassenen Gesetze nichtdurch eine unabhängige Stelle evaluieren lassen will. Einesolche Überprüfung sollte für einen Rechtsstaat eineSelbstverständlichkeit sein.Im bisherigen Allgemeinen Periodischen Überprüfungsverfahren(Universal Periodic Review, UPR) des UN-Menschenrechtsrats hat sichdie Bundesregierung in international vorbildlicher Weise um einenAustausch mit Parlament und Zivilgesellschaft bemüht. Wir erwartendieselbe Ernsthaftigkeit bei dem nun zentralen Schritt der Umsetzungder angenommenen Selbstverpflichtungen. Der Bundesregierung solltesich aktiv in die vollständige Umsetzung der im UPR-Verfahreneingegangenen Verpflichtungen einschalten. Die Bundesregierung mussauch die Bundesländer bei allen Empfehlungen, die in die derenZuständigkeit fallen in die Pflicht nehmen. Außerdem sollte sieinnerhalb eines Jahres einen mit der Zivilgesellschaft konsultiertenUmsetzungsplan mit spezifischen Maßnahmen vorlegen."Weitere Informationen zur Überprüfung der Menschenrechtslage inDeutschland durch den UN-Menschenrechtsrat (Universal Periodic Review- UPR, Deutsch "Allgemeine regelmäßige Überprüfung")http://ots.de/CTLa4B