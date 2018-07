Deutschland muss mehr gegen HIV und Aids tun

Amsterdam (ots) - Deutsche AIDS-Hilfe zum Ende derWelt-Aids-Konferenz: Lücken schließen weltweit und in Deutschland /Endgültig bewiesen: HIV ist unter Therapie nicht übertragbarDie Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam hat vor allem eines gezeigt:Die Welt droht eine historische Chance zu verpassen und lässtMillionen Menschen im Stich."Wir haben alle Mittel, die HIV-Epidemie dauerhaft in den Griffbekommen und Aids zu beenden. Aber zu viele Menschen sind vonPrävention und Behandlung ausgeschlossen. Viele Menschen infizierensich, erkranken und sterben, weil die Verantwortlichen zu wenig tun",sagt Sven Warminsky vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe.Die Hindernisse sind politische Blockaden gegen wirksamePrävention, vor allem in Osteuropa und Zentralasien, sowie eineUnterfinanzierung der wirksamen Maßnahmen.Jetzt mehr beitragen"Auch Deutschland kann und muss mehr beitragen. Der feindseligenPolitik vieler Länder gegenüber den stigmatisierten Menschen könnenwir noch viel mehr Solidarität entgegensetzen", so Sven Warminsky.Beispielhafte Kooperationen mit Organisationen in Osteuropa giltes dafür auszubauen, um Erfolgsmodelle der Prävention in der Regionzu etablieren und zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort zustärken. Denn gerade, wo HIV am stärksten wütet, wird dieFinanzierung kompetenter Organisationen zurückgefahren und sie werdenin ihrer Arbeit behindert.Mit mehr Geld könnte der Globale Fonds gegen Aids, Tuberkulose undMalaria (GFATM) unter anderem dafür sorgen, dass mehr als nur 60%der HIV-positiven Menschen weltweit die lebensrettenden Medikamenteerhalten. Der bisherige Etat ist zu niedrig, und immer wieder bleibenLänder zugesagten Mittel schuldig.UNAIDS, die Organisation der Vereinten Nationen, ist chronischunterfinanziert, allein für das laufende Jahr fehlen noch 58Millionen Dollar. Das gefährdet unverzichtbare Aktivitäten derUN-Organisation.Doppelt hilft doppelt"Eine Verdopplung unserer Beiträge zum Globalen Fonds und fürUNAIDS ist das Mindeste. Doppelt hilft doppelt. Weniger ist gemessenan unserer Wirtschaftskraft nicht angemessen. Weniger bedeutet,vermeidbare Infektionen und Todesfälle zu akzeptieren. Als reichesLand müssen wir mit voller Kraft vorangehen", sagt DAH-VorstandWarminsky.In Zahlen: Der Globale Fonds erhält zurzeit von Deutschland 267Millionen Euro pro Jahr. UNAIDS wird mit nur 5 Millionen pro Jahrgefördert, der Betrag steht zudem immer wieder zur Disposition.Präventionslücken in DeutschlandAuch in Deutschland gibt es Lücken in der HIV-Prävention. Siebetreffen vor allem marginalisierte Gruppen. Um einen Rückgang derHIV-Infektionen und Aids-Erkrankungen zu ermöglichen, brauchtDeutschland vor allem:- eine reguläre anonyme Versorgung von Menschen ohneAufenthaltspapiere. Sie nehmen aus berechtigter Angst vorAbschiebung oft keine medizinische Hilfe in Anspruch, bis sielebensbedrohlich erkranken. Ohne HIV-Therapie bleibt HIV zudemübertragbar.- Drogenkonsumräume auch in den zehn Bundesländern, die bisherkeine rechtliche Möglichkeit dafür geschaffen haben - sie rettenLeben und verhindern Infektionen- Zugang zu sauberen Spritzen und Konsumutensilien auch fürdrogenabhängige Gefangene. Diese Maßnahme ist in FreiheitStandard, um Infektionen zu verhindern.Die gerade angekündigte Kassenfinanzierung der HIV-Prophylaxe PrEPschließt eine Lücke und ist sehr zu begrüßen. Sie muss nun so schnellwie möglich umgesetzt werden. Denn so lange Menschen von dieserSchutzmethode ausgeschlossen sind, die sie brauchen, ereignen sichvermeidbare HIV-Übertragungen.HIV unter Therapie nicht übertragbarMedizinisch brachte die Konferenz keine Durchbrüche, es wurdenaber Fortschritte in einigen Fragen deutlich.Endgültig bewiesen ist durch die Ergebnisse der Partner-2-Studienun die Schutzwirkung der HIV-Therapie, auch beim Analverkehr unterMännern. Sind HIV-positive Menschen gut behandelt, ist eineÜbertragung beim Sex unmöglich. Schutz durch Therapie ist neben demKondom und der PrEP eine verlässliche Safer-Sex-Methode."Zweifel sind nun endgültig nicht mehr haltbar. Die guteNachricht, dass HIV unter Therapie nicht mehr übertragbar ist,sollten alle Menschen kennen. Wenn eine Übertragung selbst beim Sexunmöglich ist, nimmt auch die Angst vor HIV-positiven Menschen ab -und damit die Stigmatisierung", so DAH-Vorstand Sven Warminsky.Gegen Diskriminierung von Menschen mit HIVAußerdem gilt es, weiter für die selbstverständliche Akzeptanz vonMenschen mit HIV einzutreten. Diskriminierung macht krank, schrecktMenschen vom HIV-Test ab und kann die medizinische Versorgungbehindern.In Deutschland ist Diskriminierung das größte Problem im Leben mitHIV - im Gesundheitswesen, im Erwerbsleben, im sozialen Umfeld. DieDeutsche AIDS-Hilfe hat in Amsterdam ihre Aktivitäten gegenDiskriminierung im Gesundheitswesen an einem eigenen Standvorgestellt. Dazu gehört vor allem das im Sommer startende ProjektPraxis Vielfalt, das ein Fortbildungscurriculum und Gütesiegel fürdiskriminierungsfreie Arztpraxen anbietet.Weitere Informationen:"Diese Aids-Konferenz zeigt der Welt den Weg" (Pressemitteilungvom 23.7.2018):https://www.aidshilfe.de/meldung/diese-aids-konferenz-zeigt-welt-wegWarnung von UNAIDS, dass die Etappenziele weltweit verfehlt werden(24.7.2018): http://ots.de/dYz5jGMeldung zur Schutzwirkung der HIV-Therapie /Nicht-Übertragbarkeit: http://ots.de/0mWkAZTicker der Deutschen AIDS-Hilfe aus Amsterdam:https://www.aidshilfe.de/meldung/aids2018-newsticker-amsterdamWebsite zur Diskriminierung Menschen mit HIV:https://hiv-diskriminierung.de