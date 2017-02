Deutschland musiziert - über drei Millionen aktive Laien

Wiesbaden (ots) - In Deutschland musizieren rund 3,1 MillionenPersonen in einem verbandlich organisierten Laienchor oder einerLaieninstrumentalgruppe beziehungsweise deren konfessionellenPendants. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,entspricht das 38 Personen je 1 000 Einwohner in Deutschland.Im Unterschied zu professionellen Musikerinnen und Musikern wirdin Laienchören und -instrumentalgruppen ohne erwerbswirtschaftlicheAbsichten miteinander musiziert. Die Zahl der Berufsmusikerinnen und-musiker sowie -sängerinnen und -sänger lag in Deutschland lautMikrozensus 2015 bei rund 64 000 Personen, wobei die Musikerinnen undMusiker einen Anteil von 82 % ausmachten.Die Betätigungsfelder professioneller Musikerinnen und Musikersind unter anderem die öffentlich geförderten Orchester inDeutschland. Allein der Deutsche Bühnenverein e. V. zählte in derSpielzeit 2013/2014 insgesamt 130 öffentlich geförderte Orchester.Darunter gab es die meisten in Nordrhein-Westfalen (22). Insgesamtwaren deutschlandweit in diesen Orchestern rund 9 900 aktiveMusikerinnen und Musiker beschäftigt.Diese und weitere Kennzahlen wurden im Rahmen des Projektes"Aufbau einer bundeseinheitlichen Kulturstatistik" im Auftrag derKultusministerkonferenz sowie der Beauftragten der Bundesregierungfür Kultur und Medien veröffentlicht. Ermöglicht wurde dieseumfassende Datenrecherche und -aufbereitung durch die Zusammenarbeitdes Statistischen Bundesamtes mit den bedeutendsten Musikverbänden inDeutschland. Das Ergebnis ist ein umfassender Bericht zurKultursparte Musik.Für die Anzahl der musizierenden Laien in Deutschland wurden Datenverschiedener Verbände aus den Jahren 2013, 2015 sowie der Spielzeit2015/2016 zusammengefasst.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) sowieweitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Anja Liersch, Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 81,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell