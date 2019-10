Deutschland machte Tag der Deutschen Einheit zum Maus-Türöffner-Tag: Rund 800 Türen öffneten sich für 80.000 Kinder

Köln (ots) - Kinder ausdrücklich erwünscht: Zusammen mit der"Sendung mit der Maus" (WDR) machten engagierte Erwachsene an fast800 Orten in ganz Deutschland den Tag der Deutschen Einheit zu einembesonderen Erlebnis. Für rund 80.000 Kinder standen Türen offen, diesonst verschlossen sind. Die Besucher*innen beim 9.Maus-Türöffner-Tag bekamen ungewohnte Einblicke in die Berufs- undArbeitswelt der Erwachsenen und konnten überall 'Sachgeschichtenlive' erleben. Highlights vom "Türöffner-Tag" 2019 zeigt "Die Sendungmit der Maus" am kommenden Sonntag, 6. Oktober, im Ersten (9.30 Uhr)und bei KiKA (11.30 Uhr).International wie nie: Türöffner-Tag auf sechs KontinentenZum ersten Mal fanden in Australien, Singapur, Südafrika undBrasilien Veranstaltungen zum Türöffner-Tag statt. Auch in den USAsowie in Österreich und Frankreich öffneten sich am 3. Oktober wiederTüren für Kinder. Damit war der Aktionstag so international wie nie.Das Team der "Sendung mit der Maus" war in ganz Deutschland unterwegsund berichtet unter maus-tueren-auf.de sowie in den sozialenNetzwerken (Facebook: @DieMaus, Instagram: diemaus, #türenauf).Maus-Reporterin Siham El-Maimouni war dabei, als Nachwuchstalentean der BVB-Fußballakademie in Dortmund Profiluft schnuppern. UndMaus-Reporter Johannes Büchs erkundete mit Kindern inOsterholz-Scharmbeck die Fahrzeuge der Müllbeseitigung. Wie einKapitän fühlen durften sich Kinder zusammen mit Christoph Biemann amBodensee auf einer Schiffswerft. Unsichtbares sichtbar machten sie imMikroskopiezentrum der Universität in Konstanz. Reporterin ClarissaCorrêa da Silva erlebte mit Kindern, wie man im WintersportzentrumOberhof trainiert, wenn gerade kein Winter ist. Unter dem Motto"Zella-Mehlis öffnet die Türen", gab es in der thüringischen Stadtgleich 13 Türen zu entdecken, vom Bestatter bis zum Konditor.Zusammen mit der Maus war Reporter André Gatzke unterwegs: DerWaldhochseilgarten in Berlin hatte bei der Verlosung unter allenTüröffnern den Besuch der Maus gewonnen. Und auch der WDR selbstöffnete seine Türen für den Nachwuchs. Bei WDR 2 mit dem StudiogastArmin Maiwald, erstmals haben dort Kinder am Türöffner-Tag auch dieVerkehrsnachrichten gelesen. Im WDR Fernsehen moderierten AnneWillmes und Ralph Caspers eine Sondersendung der "Lokalzeit" von derTüröffner-Veranstaltung im Schloss Benrath in Düsseldorf. Außerdemöffneten das Kinderradio KiRaKa, das WDR-Kinderstudio, einRadioübertragungswagen, ein Hörspielstudio und das WDR-Tonstudio inder Kölner Philharmonie ihre Türen für neugierige Maus-Fans.Maus-Besuch zu gewinnen - Wer seine Bilder vom Türöffner-Tag aufmaus-tueren-auf.de hochlädt, kann auch selbst Besuch von der Mausbekommen: Alle Kinder, die teilnehmen, sind automatisch im Lostopf.Eines von ihnen darf sich über einen Maus-Besuch im Kindergarten, inder Schule oder im Verein freuen.Das ist der Maus-Türöffner-Tag - Der erste Türöffner-Tag fand 2011anlässlich des 40. Geburtstags der "Sendung mit der Maus" statt.Seitdem ist der Türöffner-Tag am 3. Oktober zum festen Termin fürFamilien geworden.Pressekontakt:Bildmaterial zum Türöffner-Tag finden Sie unter www.ard-foto.de.WDR Presse und Information, Telefon 0221 220 7100,wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell