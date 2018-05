Deutschland macht wichtigen Schritt zum weltweiten Schutz von Schulen in Konflikten / Hilfsorganisationen begrüßen Unterzeichnung der Safe Schools Declaration

Berlin (ots) - Deutsches Komitee für UNICEF, Kindernothilfe, PlanInternational Deutschland, Save the Children Deutschland e.V., terredes hommes und World Vision Deutschland begrüßen die heutigeBekanntgabe der Bundesregierung, die Erklärung zum Schutz von Schulenin bewaffneten Konflikten (Safe Schools Declaration) zuunterzeichnen.Deutschland folgt damit dem guten Beispiel vieler anderer Staaten,die eigene Verpflichtung zum Schutz humanitärer undmenschenrechtlicher Standards weltweit zu unterstreichen. Als 75.Unterzeichnerstaat leistet die Bundesregierung hierdurch einenwesentlichen Beitrag zum besseren Schutz von SchülerInnen undLehrerInnen in bewaffneten Konflikten.Die Unterstützung der deutschen Bundesregierung kommt nicht nurpassend zum dritten Jahrestag nach Verabschiedung der Safe SchoolsDeclaration im Mai 2015, sondern setzt auch ein wichtiges unddringend notwendiges Zeichen für den Schutz von Bildungseinrichtungenangesichts der zunehmenden Angriffe auf Schulen und Universitäten.In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der gewaltsamenKonflikte fast verdoppelt, was dazu führt, dass weltweit jedes vierteKind keine Schule besucht. Das Ausmaß der Angriffe aufBildungseinrichtungen ist erschreckend: der aktuell veröffentlichteBericht "Education Under Attack 2018" dokumentiert zwischen 2013 und2017 mehr als 12.700 Angriffe auf Bildungseinrichtungen, bei denenmehr als 21.000 Lernende und Lehrende verletzt oder getötet wurden.Mehr als 1.000 Angriffe (gezielt oder als "Kollateralschaden") aufSchulen wurden jeweils in der Demokratischen Republik Kongo (alleine639 hiervon in der Kasai Region in den Jahren 2016/2017), in Israelund den Palästinensischen Gebieten, in Nigeria und im Jemendokumentiert. Zwischen 500 und 999 Angriffe auf Schulen wurden sowohlin Afghanistan als auch im Südsudan, in Syrien und in der Ukraineverzeichnet.Bildung ist nicht nur essentiell für jedes Kind und dieEntwicklung eines Landes nach dem Ende eines Konfliktes. Schulendienen auch während Konflikten als Schutzräume und sichere Orte fürKinder - oft die Einzigen.Die Unterzeichnung der Safe Schools Declaration ist daher einbedeutender Schritt. Um zu vermeiden, dass während Konflikten eineverlorene Generation heranwächst und um langfristig inklusive,chancengerechte und hochwertige Bildung im Sinne der SDGs tatsächlichzu ermöglichen, müssen jedoch noch zahlreiche weitere Schritte folgen- unter anderem für den Schutz von Kindern in bewaffneten Konfliktensowie für den Zugang zu Bildung in Krisen und Konflikten.Weitere Informationen:- Die Safe Schools Declaration ist eine rechtlich nicht bindendepolitische Erklärung. Mit der Unterzeichnung der Erklärung und dendazugehörigen "Guidelines for Protecting Schools and Universitiesfrom Military Use during Armed Conflict" bekräftigen Staaten dieEinhaltung des humanitären Völkerrechts sowie menschenrechtlicherVerpflichtungen unter allen Umständen und jegliche militärischeNutzung von Schulen und Universitäten zu unterlassen.- In Kohärenz mit dem geltenden Völkerrecht dient die Safe SchoolsDeclaration als Richtlinie für verantwortliches militärisches Handelnund unterstützt so einen Wandel der militärischen Praxis, um dermilitärischen Nutzung von Schulen vorzubeugen und Risiken zuvermindern, falls dies doch geschieht.- Als deutsche Unterstützer der internationalen Global Coalition toProtect Education from Attack engagieren sich das Deutsche Komiteefür UNICEF, Kindernothilfe, Plan International Deutschland, Save theChildren Deutschland e.V., terre des hommes und World VisionDeutschland für sichere Schulen und den Zugang zu Bildung in Krisenund Konflikten, unter anderem in den zivilgesellschaftlichenNetzwerken der Globalen Bildungskampagne und des BündnisKindersoldaten.Pressekontakt:Deutsches Komitee für UNICEF: Christine Kahmann - Tel.: (030)2758079-11 | Mail: presse@unicef.deKindernothilfe: Angelika Böhling - Tel.: (0203) 7789-230 | Mail:angelika.boehling@knh.dePlan International Deutschland: Sabine Marxen - Tel.: (040) 61140-278| Mail: Sabine.Marxen@plan.deSave the Children Deutschland e.V.: Claudia Kepp - Tel.: (030)27595979-280 | Mail: Claudia.Kepp@savethechildren.deterre des hommes: Wolf-Christian Ramm - Tel.: (0541) 7101-158 | Mail:c.ramm@tdh.deWorld Vision Deutschland: Silvia Holten - Tel.: (06172) 763-159 |Mail: presse@worldvision.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell