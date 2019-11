In Deutschland leben die meisten mit Diabetes erkrankten Menschen pro Nation in Europa

München (ots) - Im europäischen Vergleich leben in Deutschland die meisten mitDiabetes erkrankten Menschen, sowohl was die Anzahl pro Land (9,5 Millionen) alsauch die Diabetesprävalenz (15,3 Prozent) betrifft. Diese Werte unterscheidensich signifikant von denen vergleichbarer Ländern: In Österreich ist nur jederzehnte und in der Schweiz jeder dreizehnte an Diabetes erkrankt, während es inDeutschland jeder siebte ist. Diese besorgniserregenden Zahlen gehen aus derbereits zum neunten Mal vorgestellten Diabetes-Atlas-Studie der InternationalDiabetes Federation (IDF) über das weltweite Wachstum von Diabetesprävalenzhervor: www.diabetesatlas.orgGegenüber den 2017 veröffentlichten Daten sind weltweit 38 Millionen Erwachsenezusätzlich an Diabetes erkrankt. Laut dem IDF Diabetes Atlas gehört Deutschlandnun zu den zehn Ländern mit der höchsten absoluten Zunahme derDiabetesprävalenz.Weitere interessante Studienergebnisse:- In Deutschland leben 9,5 Millionen mit Diabetes erkranktenMenschen. Das sind die meisten in Europa - vor Russland mit 8,3und der Türkei mit 6,6 Millionen.- Auch im Bevölkerungsdurchschnitt ist Deutschland Spitzenreiter.So liegt die Diabetesprävalenz in Deutschland unter deutschenErwachsenen bei 15,3 Prozent; während der Wert in vergleichbarenLändern geringer ausfällt: mit 9,7 Prozent in Österreich und 7,7Prozent.- Sowohl die Schweiz als auch Österreich tauchen bei dendurchschnittlichen Gesundheitsausgaben in den Top-10 weltweitauf. Während Deutschland hier nur 4,6 US-Dollar pro mit Diabeteserkrankter Person ausgibt, ist es in der Schweiz mit 11,9 mehrals doppelt so viel. Österreich kommt mit einem Schnitt von 5,3US-Dollar pro Erkranktem immerhin unter die Top-10 weltweit.- Darüber hinaus sind 5,6 Millionen Menschen in Deutschland einemDiabetes-Risiko ausgesetzt - gefolgt von der Türkei (4Millionen) und Spanien (3,2 Millionen). Die Betroffenen weiseneine schlechtere Glukosetoleranz als andere Menschen auf.Alle Ergebnisse sowie weitere Informationen zu Gegenmaßnahmen:www.diabetesatlas.org.Pressekontakt:florian.schafroth@berkeleypr.com - 089 74726243Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139178/4453240OTS: IDF Diabetes AtlasOriginal-Content von: IDF Diabetes Atlas, übermittelt durch news aktuell