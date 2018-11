Deutschland kümmert sich zu wenig um die Ärmsten der Armen / Inklusionsstrategie des Entwicklungsministeriums lässt auf sich warten

Bensheim (ots) - Zum Welttag der Menschen mit Behinderungen am 3.Dezember kritisiert die Christoffel-Blindenmission (CBM) den zugeringen Stellenwert von Inklusion in der deutschenEntwicklungszusammenarbeit. "Menschen mit Behinderungen inEntwicklungsländern sind oft ausgegrenzt, haben kaum Zugang zuBildung, Arbeit und Gesundheitsversorgung. Ihnen droht ein Leben inArmut und Abhängigkeit. Doch Deutschland kümmert sich viel zu wenigum die Ärmsten der Armen", bemängelt CBM-Vorstand Dr. RainerBrockhaus.CBM fordert Ende der HinhaltetaktikSeit zwei Jahren kündigt das Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung eine Inklusionsstrategie an. Sie solleinen Aktionsplan ersetzen, der die Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention in der Entwicklungszusammenarbeitregelte. Der Aktionsplan ist Ende 2017 ausgelaufen, die Vorstellungder Inklusionsstrategie war für den diesjährigen 3. Dezembervorgesehen. Die Präsentation findet an diesem Tag jedoch nicht statt;auch ein Ersatztermin ist nicht bekannt. Brockhaus: "800 MillionenMenschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern warten seit Jahrendarauf, dass Worten endlich Taten folgen. Statt einer Hinhaltetaktikbrauchen sie konkrete Schritte der Bundesregierung zur Verwirklichungvon Inklusion."Verbindliche Vorgaben statt weniger VorzeigeprojekteIm vergangenen Jahr gab es insgesamt mehr als 4.100 staatlicheProjekte der Entwicklungszusammenarbeit. Darunter sind 42 inklusiveModellprojekte. Das entspricht einem Anteil von gerade einmal etwasüber einem Prozent. Diese Zahlen machen deutlich: In der deutschenEntwicklungszusammenarbeit sind inklusive Projekte lediglichpunktuelle Einzelmaßnahmen. Aus Sicht der CBM reicht das nicht."Statt einiger weniger Vorzeigeprojekte fordern wir verbindlicheVorgaben, wie behinderte Menschen in allen deutschen Projekten derEntwicklungszusammenarbeit berücksichtigt werden sollen. Dazu gehörenneben überprüfbaren inhaltlichen Zielen auch die entsprechendenfinanziellen Mittel und ausreichend Personal", erklärt Brockhaus:"Nur so kann die Bundesregierung dazu beitragen, dass sich das Lebenvon Menschen mit Behinderungen weltweit dauerhaft verbessert."Seit 110 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit 110 Jahren Menschen mit Behinderungenin Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das Leben vonMenschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu vermeidenund gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM unterstütztzurzeit 530 Projekte in 54 Ländern. Weitere Informationen unterwww.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Esther Dopheide,Tel.: 06251/131-191,E-Mail: presse@cbm.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell