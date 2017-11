Deutschland konsumiert – Der Wirtschaftsmotor brummt!

Liebe Leser,

die deutsche Wirtschaft ist in einer sehr guten Verfassung. 2016 ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) preisbereinigt um 1,9% gestiegen. Das ist zum einen das stärkste Wachstum seit 2011. Zum anderen erfüllt Deutschland damit die Zielvorgabe der EZB: dem BIP-Wachstum nahe, aber unter 2%. Seit Jahren ist der private Konsum Wachstumstreiber Nummer 1. Daran hat sich auch im laufenden Jahr nichts geändert. Der Beschäftigungsaufbau nimmt weiter Fahrt auf. Das Haushaltseinkommen steigt, die Binnenwirtschaft boomt. Auch die öffentlichen Konsum- und Investitionsausgaben haben zugenommen.

Dennoch wird Deutschland auch 2017 als eines der wenigen EU-Länder einen Budgetüberschuss erzielen. Ein latentes Problem stellt nach wie vor das gesellschaftliche Ungleichgewicht dar, besonders in Bezug auf die Vermögensverteilung. Die Spanne zwischen reich und arm nimmt weiter zu. Die Auswirkungen zeichnen sich in politischer Polarisierung und gesellschaftlichen Spannungen ab.

Die Zustimmung in der EU steigt

Die Europäische Union und der Euro als gemeinsame Währung haben die wirtschaftliche Entwicklung jahrelang beflügelt. Während das BIP pro Kopf seit Einführung des Euros in Deutschland nur ein einziges Mal zurückging (2009), schwankt die Zustimmung innerhalb des Währungsraumes weitaus deutlicher. Im Schatten der Währungskrise 2013 standen den EU-Befürwortern mit 30% dieselbe Anzahl an EU-Gegnern gegenüber. Seit dem Brexit-Votum steigt die Zustimmung in der EU wieder deutlich.

Das zeigt einerseits das Eurobarometer, das mit 21% EU-Gegnern zu 40% EU-Befürwortern in eine klare Richtung zeigt. Andererseits dominierten proeuropäische Kandidaten die Wahlen in den Niederlanden, Österreich und Frankreich. Die aufhellende Stimmung liegt vor allem an den positiven Wirtschaftsdaten. Die wirtschaftliche Erholung hat alle Mitgliedsstaaten erreicht. Das jährliche Wachstum liegt bei rund 2%, und die Arbeitslosenquote ist mit 8% auf dem tiefsten Stand seit 9 Jahren.

Der Privatkonsum zieht weiter an

Der Privatkonsum hat in den vergangenen Jahren das Wirtschaftswachstum zuverlässig angeheizt. Die OECD veröffentlichte im September ihre Prognose, die weiteres Wachstum verspricht. Denn während die Anzahl der Beschäftigten 2017 um 1,5% und 2018 um weitere 1,1% steigen soll, rechnen die Ökonomen mit einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote von 3,7% für 2018.

Das für den Privatkonsum ausschlaggebende Haushaltseinkommen soll den Prognosen zufolge 2017 um 3,2% und 2018 um 2,9% zulegen. Bei einer Preissteigerung von lediglich 1,9 und 1,6% bedeutet das vor allem eines: Den Deutschen bleibt mehr Geld zum Konsumieren übrig.

Diese Entwicklung belegt auch das Konsumklima unter den Verbrauchern, dass sich im September erneut verbessert hat und mit 10,9 Punkten deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Auch die Einkommenserwartungen zogen an, und die Anschaffungsneigung ist weiterhin sehr ausgeprägt. Darüber hinaus nimmt die private Haushaltsverschuldung ab. Die hervorragende Stimmung unter den Verbrauchern spricht dafür, dass der private Konsum eine zuverlässige Stütze des gesamtwirtschaftlichen Aufschwungs bleibt.

Chinesische Übernahmen auf Rekordhoch

China verfolgt die staatlich aufgelegte Internationalisierungsstrategie „Made in China 2025“ auf Hochtouren. Seit 2015 werden internationale Unternehmensübernahmen durch die chinesische Regierung massiv gefördert. Im Fokus stehen dabei zehn Industrien, unter anderem die Luft- und Raumfahrt, Hochgeschwindigkeitszüge, Elektromobilität und der Ausbau der Stromnetze. Dabei geht es den Chinesen primär um den Zukauf neuer Technologien, Schlagwort Industrie 4.0.

Die Übernahmen des Maschinenbauspezialisten Aixtron, des Roboterherstellers KUKA oder des Spezialfahrzeugbauers Kion sind nur wenige Beispiele. Im Jahr 2016 sind insgesamt 85,8 Mrd. $ von chinesischen Unternehmen nach Europa geflossen. Die Anzahl der Zukäufe ist um 47,8% auf 309 gestiegen.

Das beliebteste Übernahmeziel ist mit 68 Übernahmen Deutschland, vor Großbritannien mit 47 und Frankreich, wie auch Italien mit jeweils 34. Nach 0,5 Mrd. $ im Jahr 2015 kletterte das Investitionsvolumen chinesischer Investoren in Deutschland auf 12,6 Mrd. $. Diese Zahlen belegen, dass der Know-how-Transfer in vollem Gange ist. Von der aggressiven Expansionsstrategie Chinas profitierte dieses Jahr vor allem der Logistikexperte VTG.

Deutschland reagiert mit aktualisierter Außenwirtschaftsverordnung

Grundsätzlich ist dieser Zufluss von Kapital positiv zu bewerten, zeigt er doch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Europa. Doch die Investitionen sind einseitig. Während sich chinesische Investoren auf industrielle Hoch- und Schlüsseltechnologieunternehmen konzentrieren, bleibt Europa der chinesische Markt verschlossen.

Unternehmensgründungen können nur gemeinsam mit einem chinesischen Partner erfolgen, der die Mehrheit des Joint Ventures hält und damit ein Recht an der eingesetzten Technologie hat. Mit der Änderung der Außenwirtschaftsverordnung, die am 18. Juli 2017 in Kraft getreten ist, reagiert die Bundesregierung. Beteiligungen unionsfremder Investoren von mehr als 25% an inländischen, kritischen Infrastrukturunternehmen müssen nun gemeldet werden.

Dazu zählen alle Unternehmen aus den Bereichen Energieversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasserversorgung, Ernährung sowie Finanz- und Versicherungswesen. Im nächsten Schritt hat das Bundeswirtschaftsministerium 3 Monate Zeit, um den Übernahmeantrag zu überprüfen und ggf. zu untersagen. Staatliche Regulierungen sind grundsätzlich nicht wirtschaftsfördernd, in diesem Fall begrüßen wir jedoch die Initiative, da das Ungleichgewicht langfristig zu Wettbewerbseinbußen führen könnte.

Fazit

Deutschland profitiert von der wirtschaftlichen Erholung in den Hauptabsatzmärkten der EU, aber auch in den USA. Das ifo Geschäftsklima klettert 2017 in den drei Kategorien Geschäftsklima allgemein, Geschäftserwartungen und Geschäftslage auf neue Höchststände. Der Auftragseingang der produzierenden Industrie nimmt seit 2014 tendenziell zu, und die Einzelhandelsumsätze stiegen seit 2010 um mehr als 14%.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.