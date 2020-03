Deutschland kommt bei der Förderung von Frauen am Arbeitsplatz nicht vom Fleck

Düsseldorf (ots) - PwC-Studie zum Internationalen Frauentag: Deutschland rutschtbeim "Women in Work Index" auf Rang 21 von 33 OECD-Ländern ab / Die Lohnscherein Deutschland stagniert bei über 21 Prozent / Anteil der weiblichenFührungskräfte steigt auf 22,5 Prozent / Beim "Women in Technology Index" landetDeutschland auf Rang 4 der G7-StaatenDeutschland tritt bei der Förderung von Frauen im Arbeitsmarkt auf der Stelle,während andere Länder aufholen. Beim "Women in Work Index 2020", den dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zumInternationalen Frauentag am 8. März veröffentlicht hat, fällt Deutschland umdrei Plätze zurück und liegt nur noch auf Rang 21 von 33 OECD-Ländern. Mit einemIndexwert von 62,8 Punkten kann sich Deutschland gegenüber dem Vorjahr (62,6Punkte) nur marginal verbessern. Spitzenreiter ist zum siebten Mal in FolgeIsland mit 79,3 Punkten, vor Schweden (77,7 Punkte) und Slowenien (74,6 Punkte).Ebenfalls unter den Top 10 und damit weit vor Deutschland stehen Neuseeland,Luxemburg, Norwegen, Dänemark, Polen, Finnland und Belgien. Grundlage des "Womenin Work Index 2020" sind Zahlen aus 2018.Lohnschere stagniert bei 21 ProzentBesonders ausgeprägt ist hierzulande die "Gender Pay Gap", also derEinkommensunterschied zwischen Männern und Frauen - und Deutschland gelingt esnicht, diese Lohnschere zu verkleinern. "Beim geschlechtsspezifischenLohngefälle kommen wir in Deutschland seit 20 Jahren nicht vom Fleck - währendandere europäische Länder an uns vorbeiziehen", kommentiert Petra Raspels, dieden Bereich People & Organisation bei PwC Deutschland verantwortet.2018 verdienten Frauen in Deutschland rund 21,3 Prozent weniger als ihremännlichen Kollegen. Damit lag die "Gender Pay Gap" sogar minimal höher als imVorjahr und auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2000 (21,0 Prozent). Deutschlandist beim Thema Lohngleichheit eines der Schlusslichter unter den 33OECD-Ländern. Noch größer ist die Einkommenslücke zwischen Mann und Frau nur inIsrael, Japan, Estland und Korea. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Luxemburgbeträgt der Einkommensunterschied nur 3,9 Prozent.Frauenanteil in Führungspositionen steigt auf 22,5 ProzentBei der Vertretung von Frauen in Vorstand, Aufsichtsrat und anderenFührungspositionen konnte sich Deutschland hingegen leicht verbessern: Frauenbesetzten 2018 immerhin 22,5 Prozent der deutschen Chefsessel, ein Plus vonknapp 2 Prozentpunkten. Aber auch bei der Frauenquote ist der Abstand zu denSpitzenreitern in der OECD riesig: In Island sind Frauen auch dank einergesetzlichen Quote mit 45,2 Prozent in den Chefetagen präsent. In Frankreichliegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei 41,2 Prozent.Weniger als zwei Drittel der berufstätigen Frauen arbeiten VollzeitImmerhin gehen heute deutlich mehr Frauen in Deutschland einer bezahlten Arbeitnach als noch vor 20 Jahren. Die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt ist inDeutschland seit dem Jahr 2000 konstant gestiegen - von 63,3 Prozent auf 74,3Prozent im Jahr 2018. Bei den Männern liegt dieser Wert seit Jahren zwischen 82und 83 Prozent. Allerdings arbeiten weniger als zwei Drittel der berufstätigenFrauen in Deutschland (63,4 Prozent) Vollzeit. In Tschechien sind es 92,0Prozent, in der Slowakei 93,1 Prozent und in Ungarn sogar 94,6 Prozent.Wirtschaft profitiert von FrauenförderungDie Förderung von Frauen in der Arbeitswelt ist auch aus volkswirtschaftlicherSicht sinnvoll: Die PwC-Studie hat errechnet, dass sich das Bruttoinlandsproduktum 7,7 Prozent steigern ließe, wenn Deutschland Beschäftigungsquoten von Frauenwie in Schweden erreichte. Das entspricht einem Plus von 260 Milliarden Euro. Inallen OECD-Ländern zusammen liegt das Potenzial bei 6 Billionen US-Dollar."Die Wirtschaft profitiert in vielerlei Hinsicht davon, wenn es gelingt, Frauenbesser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Unternehmen und Politik müssen engzusammenarbeiten, damit mehr Frauen arbeiten - und dafür auch fair undgleichwertig entlohnt werden. Dabei kommt es insbesondere darauf an, Frauengezielt weiterzubilden, damit sie im Zuge der Automatisierung die richtigenFähigkeiten erwerben, auf die es im digitalen Zeitalter ankommt", so PetraRaspels.Nur 30 Prozent Frauen im TechnologiesektorInsbesondere im Tech-Sektor sind Frauen noch deutlich unterrepräsentiert: In denG7-Ländern stellen Frauen nur 30 Prozent der Belegschaft in derTechnologie-Industrie. Im "Women in Technology Index", den PwC in derdiesjährigen Studie erstmals erstellt hat, schneidet Kanada am besten ab, vorFrankreich und den USA. Deutschland liegt immerhin auf Rang 4 vorGroßbritannien, Italien und Japan.Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch Künstliche Intelligenz und neueTechnologien wie Robotik, Drohnen und autonomes Fahren einerseits Arbeitsplätzefür Frauen wegfallen könnten, aber auch neue Jobs entstehen werden. ImGesundheitswesen und im sozialen Bereich, dem größten Arbeitgeber für Frauen inder OECD, werden künftig mehr Frauen arbeiten. In anderen Bereichen, etwa imHandel, könnte die Zahl der weiblichen Beschäftigten in Folge der Einführungneuer Technologien dagegen abnehmen."Unternehmen und Politik stehen gemeinsam in der Verantwortung, dafür zu sorgen,dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich auf den technologischen Wandelvorzubereiten. Um für Chancengleichheit zu sorgen, braucht es ein breitesAngebot an Aus- und Weiterbildung für digitale Fähigkeiten und in denMINT-Fächern, Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung sowie dieChance, zentrale Soft Skills wie Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten zustärken. Unter den richtigen Rahmenbedingungen können alle Beschäftigten, Frauenwie Männer, von der Automatisierung und neuen Technologien profitieren", so dasFazit von Petra Raspels.Zur Berechnung des "Women in Work Index 2020"Der Index setzt sich aus fünf Indikatoren zusammen. Grundlage sind Zahlen aus2018:1. "Gender Pay Gap", also Verdienstunterschiede zwischen Mann undFrau2. Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt3. Lücke zwischen der Partizipation von Frauen und Männern amArbeitsmarkt4. Arbeitslosenquote bei Frauen5. Anteil der berufstätigen Frauen, die Vollzeit arbeitenÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen undwichtige Probleme zu lösen. 