Köln (ots) - 31. August 2017. Video ist beliebter denn je, dieVideo-Werbeinvestitionen steigen und Global Player stellen denVideomarkt "auf den Kopf". Der richtige Zeitpunkt, DeutschlandsMediennutzung erneut unter die Lupe zu nehmen. IP Deutschland, derMedienvermarkter der Mediengruppe RTL Deutschland, hat deshalb einUpdate der Tagesablaufstudie "IP Fourscreen Touchpoints" durchgeführtund sich genau angesehen, ob und inwieweit sich die Mediennutzunginnerhalb der letzten drei Jahre verändert hat. Tatsache ist: Diemutmaßlich attraktiven, internationalen Videoanbieter sind stark,liegen aber weit unter dem TV-Niveau.Den Beweis hierfür erbrachten insgesamt 1.132 Deutsche im Altervon 14 bis 59 Jahren, die drei Tage lang stündlich befragt wurden.Diese lieferten insgesamt 36.000 Momentaufnahmen über ihreMediennutzung. "Näher dran als mit der IP Fourscreen TouchpointsStudie geht nicht", erklärt Matthias Dang, Geschäftsführer IPDeutschland. "Die Touchpoints Studie misst die Videonutzung in demMoment, in dem sie erfolgt. Und das aus einer Quelle undmedienneutral".Fakten, an denen nicht zu rütteln ist: Bewegte Inhalte dominierenzunehmend unseren Alltag. Knapp ein Drittel ihrer verfügbaren Zeitverbringen die 14- bis 59-Jährigen mit Videoinhalt. Dabei bleibt daslineare Fernsehen vom Volumen her in allen Altersgruppen dieunverzichtbare Basis und vereinnahmt 80 Prozent (14-59 Jahre) bzw. 60Prozent (14-25 Jahre) des Bewegtbildkuchens für sich. An zweiterStelle folgt mit 15 Prozent die Online-Videonutzung. Dominiert wirddie Online-Videonutzung von Short-Form-Content sowie den als neuerFaktor hinzugekommenen, kostenpflichtigen Streamingdiensten Netflixund Amazon Prime Video. Erwartungsgemäß von höherer Relevanz istOnline-Video in der jungen Zielgruppe mit 35 Prozent desBewegtbildkonsums. Geht es um die grundsätzliche Erreichbarkeit -also die Nettoreichweite - liegt das lineare Fernsehen mit 94 ProzentNettoreichweite innerhalb von drei Tagen weiterhin mit großem Abstandan erster Stelle.Auch wenn Netflix und Amazon Video immerhin 20 Prozent (Netflix)bzw. 14 Prozent (Amazon) der 14- bis 25-Jährigen erreichen, werdendennoch enorme Größenunterschiede zum klassischen linearen TVdeutlich. Denn in der jungen Zielgruppe erreicht das ganz normalelineare Fernsehen innerhalb von drei Tagen 88 Prozent. Egal obYoutube, Netflix oder Amazon Prime - die Nutzer kehren demklassischen Fernsehen keineswegs den Rücken, sondern dieDetailbetrachtung zeigt, dass diese Nutzung vielfach "on top" kommtund damit zu einer insgesamt deutlich höheren Videonutzung führt.Bereits in der Altersgruppe ab 26 Jahren lässt die Nutzung der"hippen" Angebote deutlich nach.Betrachtet man die werberelevante Zielgruppe der 14- bis59-Jährigen erreicht TV innerhalb des dreitägigenUntersuchungszeitraumes nahezu alle Befragungsteilnehmer, dagegenhaben bei den globalen Playern Netflix und Amazon gerade einmal achtProzent der 14- bis 59-Jährigen reingeschaut. Die inkrementelleNettoreichweite der beiden Anbieter liegt bei gerade einmal bei einemProzent.Kostenpflichtige Videoplattformen ergänzen das klassischeFernsehen, sind aber kein Ersatz. Das wissen auch die globalenPlayer. Nicht umsonst investierten sie 2016 den Löwenanteil ihrerMediabudgets in TV-Werbung, um ihre Angebote zu bewerben.Die "IP Fourscreen Touchpoints" bietet nicht nur Einblicke in dieNutzung von Streamingdiensten, sondern liefert auch Erkenntnisse zuNutzungsumfang und -schwerpunkten der einzelnen Screenmedien -insbesondere zum Videokonsum auf diesen Geräten, zur Bedeutung vonYoutube, Facebook & Co. im Vergleich zum linearen Fernsehen sowieeine Einordnung der TV-Sehertypen.Pressekontakt:Zarifa SchmittIP Deutschland GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLUnternehmenskommunikationTelefon: +49 221 456-74201zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: IP Deutschland, übermittelt durch news aktuell