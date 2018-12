Deutschland ist ärmer als viele denken

Liebe Leser,

Deutschland gilt allgemein als ein reiches Land. Man schaut auf die Wirtschaftskraft und das Bruttoinlandsprodukt, also die Summer der pro Jahr hergestellten Waren und Dienstleistungen und erwartet, dass sich diese auch in einem großen Reichtum widerspiegeln. Dem ist aber nicht so, wie eine aktuelle Studie des IWF erkennen lässt.

Weil der Internationale Währungsfonds nicht nur auf die wirtschaftlichen Daten schaut, sondern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.