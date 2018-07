München (ots) -- In den 60 Minuten nach der Niederlage des deutschen Teams gegenSüdkorea verzeichnete "Hurt" von Johnny Cash bei Amazon Music einenZuwachs von 300 Prozent. Das Lied lag auf Platz 1 der Chartsüberdurchschnittlich oft gestreamter Songs.- Lieder mit Fußballbezug dominierten die Rankings in der Stunde vorallen Spielen der deutschen Mannschaft, ob "Waka Waka" von Shakiraoder "Three Lions (Football is coming home)" von Baddiel, Skinner &The Lightning Seeds oder "Auf Uns" von Andreas Bourani.- We won't rock you anymore: Nach dem Aus der deutschen Mannschaftverzeichnete Amazon Music in Deutschland einen enormen Rückgang derAbrufe von Fußball-Songs und beliebten Stadionhymnen: Streams vonQueens "We will rock you" fielen um 65 Prozent, der offizielleTurniersong "Live It Up" von Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefistürzte 63 Prozent ab, Shakiras "Waka Waka" sogar 77 Prozent und MaxGiesingers "80 Millionen" verzeichnete einen Einbruch von 75 Prozent.Die deutsche Mannschaft ist zum ersten Mal in der Geschichte desTurniers in der Vorrunde ausgeschieden. Amazon Music analysierteStreaming-Daten zu überdurchschnittlich hohen Abrufen aus mehr als 50Millionen Songs, um zu sehen, welche Musik die Deutschen 60 Minutenvor und nach den Spielen hörten. Das beliebteste Lied nach demSchlusspfiff zu der verheerenden Niederlage gegen Südkorea sagtalles: "Hurt" von Johnny Cash war die Nummer 1 der musikalischenTrostpflaster für Fußballfans mit gebrochenem Herzen. Die Beliebtheitdes Songs bei Amazon Music Unlimited und Prime Music stiegunmittelbar nach dem Spiel um ganze 300 Prozent an. Vor und nach denanderen beiden Gruppenspielen gegen Mexiko und Schweden warenfußballbezogene Lieder wie "Three Lions (Football is coming home)"von Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds und Shakiras "Waka Waka"bei den Amazon Music-Hörern in Deutschland am beliebtesten. DasSüdkorea-Spiel zeichnete jedoch ein deutlich anderes Bild: Nach 90Minuten Herzschmerz entschieden sich die Deutschen für leichtmelancholischen Pop und Hip-Hop zur Ablenkung. Insgesamt zeigte sichnach dem Korea-Spiel ein enormer Rückgang bei den Abrufen vonFußball-Songs und beliebten Stadionhymnen: Streams für das offizielleTurnierlied "Live It Up" von Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefifielen um 63 Prozent, Shakiras "Waka Waka" stürzte 77 Prozent ab,Queens "We will rock you" brach 65 Prozent ein und Max Giesingers "80Millionen" wurde 75 Prozent weniger abgerufen.Deutschlands Top 5 der überdurchschnittlich häufig gespieltenSongs, 60 Minuten vor dem Spiel Deutschland gegen Südkorea:1. Three Lions von Baddiel, Skinner & The Lightning Seeds2. 80 Millionen - EM Version von Max Giesinger3. Live it Up von Nicky Jam, Will Smith & Era Istrefi4. Denkmal von Wir sind Helden5. Applaus, Applaus von Sportfreunde StillerDeutschlands Top 5 der überdurchschnittlich häufig gespieltenSongs, 60 Minuten nach dem Spiel Deutschland gegen Südkorea:1. Hurt von Johnny Cash2. Girls Like You von Maroon 5 feat. Cardi B3. Everybody Dies in Their Nightmares von xxxtentacion4. Bella Ciao - Hugel Remix von El Profesor5. Taste von TygaMusikauswahl der Deutschen war vor und nach den Spielen gegenMexiko und Schweden noch optimistischDas frühe Aus war das traurige Ende einer Gruppenphase, die vonFußballpartys und Optimismus geprägt war, zumindest wenn man derMusikwahl glauben darf. Das Land war vom ersten Tag des Turniers anin vollem Fußball-Party-Modus. Vor dem Auftakt gegen Mexiko wurde diegesamte Top 15 der Songs, die überdurchschnittlich häufig gespieltwurden, von einem einzigen Thema dominiert: Fußball- undStadionlieder. "Three Lions (Football is coming home)" von Baddiel,Skinner & The Lightning Seeds wurde 23-mal häufiger gespieltnormalerweise, der WM-Hit "We are one" von Pitbull wurde 10-mal mehrals im Duchschnitt gestreamt und Max Giesingers "80 Millionen" warfast 8-mal beliebter als sonst. Die Top 3 hatte gute Gesellschaftdurch weitere 13 Fußballlieder und -hymnen. Sogar nach der Niederlagegegen Mexiko stand die Top 5 fest im Zeichen des Fußballs."We are the Champions" boomt bei Amazon Music direkt nachSchweden-SpielVor dem zweiten Spiel gegen Schweden erlebten Fußballlieder wie"Love Runs Out" von One Republic, bei der WM 2014 das Titellied einesdeutschen TV-Senders, und "80 Millionen" von Max Giesinger erneuteinen Boom, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie zuvor. Dann, inder allerletzten Minute der Verlängerung, ließ Toni Kroos eine ganzeNation erleichtert aufschreien, als er Deutschland mit seinematemberaubenden Freistoßtor im Wettbewerb hielt. Das Drama zeigtesich auch musikalisch: Zwei mehr als passende Titel stachen nach demSchlusspfiff heraus. Queens "We are the Champions" sowie "Auf uns",Andreas Bouranis Hit aus dem Jahr 2014, wurden jeweils dreimal mehrals üblich gestreamt. Letzteres Lied lieferte den perfekten Text fürden Anlass: "Wer friert uns diesen Moment ein, besser kann es nichtsein."Über Amazon MusicAmazon Music definiert das Musikhören neu mit tausenden Playlistsund Radiosendern, Hörspielen für Jung und Alt und allen Spielen derBundesliga und 2. Bundesliga live - als Einzelspiel oder in derKonferenz. Amazon Music kann ganz einfach per Sprachsteuerung odertraditionell per Eingabe genutzt werden, unbegrenzt, online oderoffline und werbefrei. Kunden können Amazon Music in zwei Versionennutzen: Prime-Mitglieder erhalten mit Prime Music ohne ZusatzkostenZugriff auf mehr als 2 Millionen Songs; der Premiumdienst AmazonMusic Unlimited beinhaltet mehr als 50 Millionen Songs sowie dieaktuellsten Neuerscheinungen und ist schon ab EUR3,99/Monaterhältlich. Beide Streaming-Dienste von Amazon Music sind online undoffline auf iOS- und Android-Geräten, PC, Mac, Echo und Alexa-fähigenGeräten wie beispielsweise FireTV verfügbar. Musik, Hörspiele undSpitzen-Fußball zu genießen war noch nie so einfach. WeitereInformationen finden Sie unter http://www.amazonmusic.de oder in derAmazon Music App.Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell