Deutschland hat viele offene Jobs - aber ein Problem bei Lehrstellen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Gute Zeiten für Jobsucher, mancherorts auch für Lehrstellenbewerber: Im August hat es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) so viele unbesetzte Arbeitsplätze wie selten zuvor gegeben.



In fast allen Branchen sei die Nachfrage nach Arbeitskräften höher als vor einem Jahr, berichtete die Nürnberger Bundesbehörde unter Berufung auf ihren Stellenindex BA-X. der Indikator für den Umfang unbesetzter Stellen sei im August um einen auf 239 Punkte gestiegen. Dies seien 20 Punkte mehr als vor einem Jahr - und der höchste jemals gemessene Wert, schrieb die Agentur.

Die größten Zuwächse bei freien Stellen gab es in der Industrie, bei Unternehmensdienstleistern, im Baugewerbe und im Handel. Auch in der Zeitarbeitsbranche stieg der Personalbedarf. Nur im Öffentlichen Dienst und im Bereich Erziehung und Unterricht sei die Nachfrage geringer geworden - eine Folge der rückläufigen Flüchtlingszahlen. Dagegen stoßen junge Leute bei der Lehrstellensuche in einigen Regionen auf Probleme, anderen Gegenden fehlt es dagegen an Bewerbern, wie die Bundesagentur einen Monat vor Ende des Berufsberatungsjahres 2016/2017 betonte. Aktuelle Daten will sie mit den Arbeitslosenzahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen./kts/DP/zb