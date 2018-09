Deutschland gibt 100 Millionen Euro zusätzlich für Tschadsee-Region

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat 100 Millionen Euro zusätzlich für die notleidende Bevölkerung der Länder um den Tschadsee in Nordafrika zugesagt.



Neben diesem Geld für humanitäre Hilfe bis ins Jahr 2020 stelle Deutschland 40 Millionen Euro für die politische Stabilisierung in den Jahren 2018 und 2019 sowie 220 Millionen Euro für laufende Entwicklungsprogramme bereit, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Montag in Berlin.

Mit Blick auf hohe Flüchtlingszahlen und die sich in der Region ausbreitenden Terrororganisationen Boko Haram und Islamischer Staat sagte Maas, dass die Hilfszahlungen auch im europäischen Sicherheitsinteresse seien. "Wir stehen zusammen, damit die Tschadsee-Region (...) nicht zum Drehkreuz für Terrorismus, Kriminalität und Menschenschmuggel wird."

Der Wasserspiegel des Tschadsees am südlichen Rand der Sahara ist im Zuge des Klimawandels im vergangenen Jahrhundert dramatisch gesunken. In den Anrainerstaaten Kamerun, Tschad, Niger und Nigeria spielt sich eine der weltweit größten humanitären Katastrophen ab.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind 2,3 Millionen Menschen binnenvertrieben, mehr als 200 000 auf der Flucht. Mehr als 10 Millionen Menschen seien auf humanitäre Hilfe angewiesen, fast 6 Millionen davon haben nicht genug Nahrung. Die Zahl der Toten in der Region durch den Terror von Boko Haram und IS wird auf 30 000 geschätzt./mfi/DP/mis