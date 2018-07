Deutschland für Freelancer nicht attraktiv

Berlin (ots) - Holvi, der europaweit erste digitaleBanking-Service für Selbstständige, hat rund 200 Freelancer undGründer zu den Sorgen, Nöten und Herausforderungen derSelbstständigkeit befragt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dasssich drei Viertel (75 Prozent) der Umfrageteilnehmer vontraditionellen Banken nicht gut beraten fühlen. Dabei bewerten rund88 Prozent der Befragten ein effizientes Finanzmanagement für ihrUnternehmen als wichtig bis sehr wichtig. Dazu gehören zum BeispielTools für das Einnahmen- und Ausgaben-Management sowie einepapierlose Buchhaltung. Von der Bundesregierung wünschen sichSelbstständige weniger Bürokratie."Es überrascht mich, dass sich ein Großteil der Freelancer immernoch nicht gut von traditionellen Banken beraten fühlt, obwohl eineffizientes Finanzmanagement für sie elementar ist", stelltAntti-Jussi Suominen, CEO von Holvi, fest. "Die Ergebnisse bestätigenuns in unserer Strategie, Gründern und Freelancern einen auf ihreBedürfnisse maßgeschneiderten Service anzubieten."Status quo und weitere EntwicklungenBefragt zum aktuellen Stand und künftigen Entwicklungen rund umdie Selbstständigkeit, stimmte die Hälfte der Studienteilnehmer derAussage zu, dass die Arbeit als Freelancer als eine attraktiveKarrierechance wahrgenommen wird. Befragt zur Motivation, weshalb dieTeilnehmer als Freelancer arbeiten, liegt auf dem ersten Rang dieWahl eigener Projekte (63 Prozent), auf Rang zwei das Gefühl seineigener Chef zu sein (61 Prozent), gefolgt von der freien Verfügungüber die Arbeitszeit (48 Prozent) und des Arbeitsortes (45 Prozent).Um die Jobaussichten ist es als Selbstständiger gut bestellt. Sogaben rund 42 Prozent der Befragten an, dass immer mehr kleine undmittlere Unternehmen (KMUs) und Konzerne mehr unabhängigeSpezialisten einstellen. Rund 78 Prozent der Teilnehmer gehen davonaus, dass Coworking weiter zunehmen wird. Dieser Punkt überrascht, dalediglich 4 Prozent der Teilnehmer in einem Coworking-Space oderGemeinschaftsbüro (2 Prozent) arbeiten. Ein Drittel arbeitet vomeigenen Büro aus, ein weiteres Drittel arbeitet direkt von zu Hause,ein Viertel sitzt beim Kunden vor Ort.Knapp 68 Prozent der Befragten gehen zudem davon aus, dass es zueinem Anstieg der Online-Dienste und Apps, die Freelancerunterstützen, kommen wird. "Die Zahlen zeigen, dass die Stimmung derSelbstständigen insgesamt optimistisch ist. 72 Prozent der Befragtengehen sogar davon aus, dass ihr Beruf in seiner gegenwärtigen Formnoch in 20 Jahren existieren wird", fügt Suominen hinzu.Hindernisse und Forderungen an die BundesregierungZu den größten Hindernissen und Herausforderungen im Alltag derUmfrageteilnehmer gehört die Unregelmäßigkeit des Einkommens (47Prozent), gefolgt von der Buchhaltung (20 Prozent). Rund 13 Prozentbeklagen zudem ausstehende Zahlungen als Problem sowie den fehlendenKundenservice ihres Zahlungsdienstleisters (4 Prozent). Mit Blick aufdie noch junge Bundesregierung wünschen sich die Teilnehmer, dass vorallem der bürokratische Aufwand reduziert werden soll (44 Prozent).Es folgen die Gewährung von Steuerermäßigungen (20 Prozent), dieErgreifung von Maßnahmen, die die Diskriminierung zwischenFestangestellten und Freelancern beenden sollen (13 Prozent) und dieErweiterung der Sozialversicherung (12 Prozent)."Die Lage der Freelancer in Deutschland hat sich in den letztenJahren deutlich verbessert, dennoch gibt es immer noch viel zu tun.Nicht ohne Grund finden noch immer rund 38 Prozent derStudienteilnehmer, dass Deutschland für Freelancer ein unattraktiverStandort ist", erklärt Suominen. "Um die Lage zu verbessern, sindGründer wie Freelancer auf Unterstützung aus der Politik angewiesen.Vor allem der bürokratische Aufwand, für den Deutschland weltweitberühmt berüchtigt ist, sollte zügig minimiert werden."Über HolviHolvi ist der erste digitale Banking-Service für Freiberufler,Selbstständige und kleine Start-ups und vereint alles, was moderneUnternehmer benötigen in einer einzigen, einfach zu bedienendenLösung. Das digitale Geschäftskonto bringt Tools zum Geldeinnehmenund für das Ausgabenmanagement zusammen: Rechnungserstellung, einenOnline-Shop, eine Business-Mastercard sowie die papierloseBuchhaltung zeigen, dass Holvi das Gegenteil zum klassischenBankerlebnis anbietet. Das finnische Fintech-Start-up revolutioniertseit 2011 das Finanz-Management im Freelance-Bereich und rückt mitseinem maßgeschneiderten Service den Kunden in den Fokus. Gegründetwurde Holvi von Tuomas Toivonen, vertreten wird das Unternehmen vonAntti-Jussi Suominen (CEO). Holvi ist ein zertifiziertesZahlungsinstitut, das von der finnischen Finanzaufsichtsbehörde (FSA)in ganz Europa zugelassen ist. Im Jahr 2016 wurde Holvi von derspanischen Bankengruppe BBVA erworben, agiert aber weiterhinselbstständig unter demselben Markennamen und mit eigener,unabhängiger Lizenz. Zu den aktuellen Fokusmärkten zählenDeutschland, Österreich und Finnland. Holvi beschäftigt über 70Mitarbeiter und verfügt neben dem Hauptsitz in Helsinki über Büros inBerlin und Madrid. Weitere Informationen, Pressemitteilungen sowieDownloads unter holvi.com.Pressekontakt:Philipp SeidelPIABO PR GmbHholvi@piabo.netTel.: +49 30 2576205-19Original-Content von: Holvi, übermittelt durch news aktuell