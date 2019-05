Deutschland für Digitalexperten zweitbeliebtester Arbeitsmarkt der Welt

Düsseldorf (ots) -- Lediglich USA sind bei digitalen Fachkräften als Zielland nochbeliebter- Berlin liegt nach London und New York auf dem dritten Platz derattraktivsten Städte- Deutschland auch bei internationalen Experten für KünstlicheIntelligenz sehr beliebtDeutschland liegt auf dem zweiten Platz der weltweit beliebtestenZielländer für hochqualifizierte Digitalfachkräfte und ist damit derattraktivste nicht-englischsprachige Jobstandort der Welt. Das zeigtdie internationale Arbeitsmarktstudie "Decoding Digital Talent", fürdie die Online-Jobplattform StepStone, die Strategieberatung BostonConsulting Group (BCG) und das globale Jobbörsen-Netzwerk The Network27.000 Digitaltalente aus 180 Nationen befragt haben. AlsDigitalexperten definiert die Studie Arbeitnehmer mit Expertise inBereichen wie Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning,Datamining, Entwicklung mobiler Apps, Programmieren oder digitalesMarketing."Deutschlands Anziehungskraft auf Digitalexperten ist eine großeChance für die deutsche Wirtschaft", sagt Rainer Strack, SeniorPartner und Experte für Human Resources bei BCG. "Gerade imDigitalbereich und in der Entwicklung von Zukunftstechnologien sinddeutsche Unternehmen auf qualifizierte Zuwanderung angewiesen, wennsie wettbewerbsfähig bleiben wollen. Daher sollten sowohl die Politikals auch die Unternehmen die Integration von ausländischenFachkräften weiter erleichtern." Besonders beliebt ist Deutschlandbei Digitalexperten aus Südosteuropa, Iran, Mexiko und Nordafrika. ImRanking der weltweit beliebtesten Städte schneidet Berlin sehr gut abund liegt auf dem dritten Rang hinter London und New York. Alsweitere deutsche Stadt landet München auf dem 16. Platz.Deutsche Digitalkräfte offen für Job im AuslandWie die Studie zeigt, sind Digitalkräfte mobil: So wärendurchschnittlich 67 Prozent von ihnen bereit, im Ausland zu arbeiten.Besonders zeigt sich das bei den Befragten aus Großbritannien, Indienund Iran. Hier würden über 70 Prozent für den Job auswandern. Wenigerumzugsbereit sind Digitalkräfte aus China, Indonesien und Israel.Hier sind lediglich etwa 55 Prozent bereit, einen Job in einemanderen Land anzutreten. Die deutschen Digitalexperten liegen inSachen Jobmobilität etwas unter dem weltweiten Durchschnitt. Vonihnen würden 62 Prozent im Ausland arbeiten. Beliebteste Zielländerfür sie sind die USA, gefolgt von der Schweiz, Großbritannien undKanada. Die attraktivsten Städte im Ausland sind für die DeutschenLondon, Amsterdam, New York, Zürich und San Francisco."Fachkräfte mit Digitalwissen sind deutlich offener dafür, insAusland zu gehen als Fachkräfte anderer Disziplinen", sagt Dr.Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei StepStone. "Für Unternehmenin Deutschland bedeutet das: Sie stehen nicht nur im Wettbewerb mitanderen deutschen Unternehmen, sondern mit Arbeitgebern in der ganzenWelt. Sie müssen daher massiv in die Gewinnung und Bindung dieserMitarbeiter investieren, wenn sie ihren Erfolg langfristig sichernwollen."Deutschland auch bei KI-Experten aus dem Ausland beliebtAuch bei Digitalkräften mit fortgeschrittenen Kenntnissen in denBereichen Künstliche Intelligenz und Machine Learning ist Deutschlandbeliebt und für sie der drittbeliebteste Arbeitsmarkt nach den USAund Kanada. Insgesamt sind 70 Prozent der befragten KI-Talente offenfür einen Job im Ausland. Im Vergleich zu Digitalkräften imAllgemeinen, die hauptsächlich in der IT- und Technologiebranchearbeiten, verteilen sich die Einsatzbereiche von KI-Experten lautStudie auf diverse Industrien wie etwa IT, Technologie, Bauwesen,industrielle Produktion und Maschinenbau."KI-Experten zählen auf der ganzen Welt zu den am stärkstenumworbenen Digitalkräften. Die Nachfrage übersteigt die Zahl derentsprechend ausgebildeten Fachkräfte in Deutschland, denn sie werdenin fast allen Branchen gebraucht, um Prozesse zu automatisieren undInnovationen voranzutreiben", sagt StepStone-GeschäftsführerDettmers. "Unternehmen brauchen daher eine HR-Strategie, welche dieinternationale Rekrutierung und das Onboarding ausländischerFachkräfte umfasst."Digitaltalente legen Wert auf Work-Life-Balance und FortbildungenAngesichts des harten Wettbewerbs um digitale Fachkräfte lohntsich für Unternehmen der Blick auf die Bedürfnisse dieser Talente: Sowünschen sich Digitaltalente aus dem Ausland vor allem eineausgeglichene Work-Life-Balance sowie gute Fortbildungsmöglichkeitenund Karrierechancen. Für die deutschen Befragten sind interessanteJobinhalte, ein gutes Verhältnis zu Kollegen sowie die Wertschätzungder eigenen Arbeit die wichtigsten Kriterien im Job. Die finanzielleVergütung ist für sie eher zweitrangig. "Deutschen Digitalexpertengeht es stärker als ihren internationalen Kollegen darum, etwas zubewirken und einen interessanten, herausfordernden Job zu haben",erläutert BCG-Senior Partner Rainer Strack. "Bei der internationalenRekrutierung digitaler Talente sollten Unternehmen auf diespezifischen Prioritäten einzelner Nationalitäten achten, um dieseTalente für sich zu gewinnen."Über die StudieFür die Studie "Decoding Digital Talent" haben dieOnline-Jobplattform StepStone, die Boston Consulting Group und TheNetwork (ein von StepStone mitbegründeter globaler Zusammenschlussführender Online-Jobbörsen in 130 Ländern) 2018 insgesamt rund 27.000Digitalexperten aus 180 Nationen befragt, 1.648 davon in Deutschland.Als digitale Experten definiert die Studie Arbeitnehmer mit Expertisein einem oder mehreren Feldern der Bereiche Künstliche Intelligenz(KI), Machine Learning, Datamining, Entwicklung mobiler Apps,Programmieren oder digitales Marketing. Schwerpunkte derOnline-Befragung waren die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, diebevorzugten Arbeitsmärkte und -standorte sowie die Präferenzen imJob.Pressekontakt:StepStone PresseteamTel. 0211 93493-5731/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deThe Boston Consulting GroupFelix WilkerTel. +49 89 2317-4775Fax +49 89 2317-4222wilker.felix@bcg.comLudwigstraße 2180539 MünchenOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell