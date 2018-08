Deutschland führt die Liste der gekrönten Eurojackpot-Millionäre in den Augustmonaten an (FOTO)

Münster (ots) -Am 23. März 2012 fand die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpotstatt. Seitdem wurde eine riesige Summe Geld gewonnen und viele neueMillionäre wurden gekürt. Doch wie gewinnschwer ist der Monat Augustbislang für Eurojackpot-Spieler, insbesondere in Deutschland? DieLotterie Eurojackpot wirft einen Blick auf die Daten aus denAugustmonaten der letzten sieben Jahre*.Mit einer Gesamt-Gewinnsumme von mehr als 298 Millionen Euro fälltder Sommermonat seit Beginn der Lotterie im Jahr 2012 großzügig aus.Ein Blick auf die Großgewinne zeigt, dass sich im Monat August bisherinsgesamt 103 Spieler über einen Großgewinn (Gewinnsumme ab 100.000Euro) freuen konnten. Mit 45 Prozent ging dabei fast die Hälftedieser Gewinne nach Deutschland. Die Glücksfee scheint derBundesrepublik im achten Monat eines jeden Jahres also recht zugetanzu sein...Dafür spricht auch dieser Fakt: Bislang gelang es in denAugustmonaten nur drei Nationen, den Jackpot zu knacken. Der höchsteGewinnbetrag mit 47 Millionen Euro ging nach Skandinavien. EinNorweger war 2017 der Glückspilz. Dahinter folgt auf Platz 2 der 15Millionen Eurojackpot, der im August 2013 nach Italien ging. Mit aufsTreppchen als dritten Platz schaffte es auch ein deutscher Spieler,der direkt im ersten Eurojackpot-Jahr 2012 elf Millionen Euro gewann.Insgesamt neun Millionäre haben die Augustmonate der siebenEurojackpot-Jahre hervorgebracht. Der deutsche Anteil ist sagenhaft:Fünf Spieler aus der Bundesrepublik wurden durch sechs oder siebenrichtige Zahlen zu Neumillionären. Je einen weiterenAugust-Neumillionär gab es seit 2012 in Italien, Estland, Spanien undNorwegen.Wie sich die Statistik noch verändern wird, werden dieausstehenden August-Ziehungen diesen Jahres zeigen. Für die kommendeEurojackpot-Ziehung am 24. August (Freitag) steht der Jackpot in derobersten Gewinnklasse bei 49 Millionen Euro. Die Chancen stehendemnach gut, dass sich weitere Spieler über Großgewinne freuen könnenund sogar neue Eurojackpot-Millionäre gekrönt werden. Mitspielen kannman in allen Lotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de.*Alle Angaben beziehen sich auf die Ziehungen im Monat Augustbeginnend im Jahr 2012 bis 2018 einschließlich der Ziehung am 17.August 2018.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell