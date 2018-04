--------------------------------------------------------------MEHR informationenhttp://ots.de/YeF7Kv--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Der 25. April steht in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen desUmweltschutzes: Es ist der Tag zu Ehren des Baumes. Nachhaltiges undressourcenschonendes Handeln ist auch für den Online-FotoservicePixum eine Selbstverständlichkeit. Deshalb verwendet das Unternehmenfür seine Produkte Pixum Fotobuch auf Premiumpapier und Pixum Fotoauf Holz ausschließlich Papiere und Hölzer, die vom ForestStewardship Council® (FSC) zertifiziert wurden. Pixum Kunden, diesich für diese Produkte entscheiden, bewahren somit nicht nur fürimmer ihre schönsten Erinnerungen, sondern leisten indirekt aucheinen Beitrag zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung unsererWälder.Die internationale Non-Profit-Organisation FSC® hat sich denSchutz unserer Wälder zur Aufgabe gemacht. In diesem Zuge zeichnetdas FSC® Produkte aus, die beim Rohstoff Holz höchsten ökologischenStandards entsprechen. Laut unabhängiger Prüfung erfüllen sowohl dasPixum Fotobuch auf Premiumpapier mit Heft-, Soft- und Hardcover alsauch das aus Kiefernholz-Latten gefertigte Pixum Wandbild "Foto aufHolz" die strengen Anforderungen des FSC®. Beide tragen folglich dasrenommierte Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft.Holger Plorin, Head of Brand Marketing bei Pixum: "Ein bewussterUmgang mit begrenzten Ressourcen gehört zu einer zukunftsorientiertenUnternehmensphilosophie. Als einer der führenden Online-Fotoservicesin Europa liegt uns ein nachhaltiger Umgang mit dem Rohstoff Holznatürlich am Herzen, denn unsere Kunden wollen ihre schönsten Momenteals nachhaltige Erinnerungen festhalten. Das FSC®-Siegel für diesebeiden tollen Pixum Fotoprodukte ist dafür die Garantie."Voraussetzung für die Zertifizierung ist unter anderem einelückenlose Nachweisbarkeit der gesamten Verarbeitungs- undHandelskette vom Wald bis zum Endkunden. So soll eine ökologischangepasste, sozial förderliche und wirtschaftlich rentableBewirtschaftung der entsprechenden Wälder gewährleistet werden. MehrInformationen zu den FSC®-zertifizierten Produkten von Pixum gibt esunter www.pixum.de/fscPressekontakt:Ingo Kreutz und Nils DanielE-Mail: presse@pixum.deFon: +49 (0) 2236 886 317www.pixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell