"Deutschland feiert. 30 Jahre Mauerfall" Sa 09.11.2019 | 16:30 | von rbb und MDR in Das Erste Live aus Berlin und Leipzig

Berlin (ots) - Eine Kooperation von rbb und MDRModeration: Mareile Höppner und Sascha HingstDas Erste feiert 30 Jahre Friedliche Revolution und Mauerfall mit einem90-minütigen Programmschwerpunkt am Samstag, 9. November: Von 16.30 Uhr anmelden sich Mareile Höppner und Sascha Hingst live vom Brandenburger Tor, woTausende Menschen erwartet werden, um dieses besondere Jubiläum zu feiern. Auch"Brisant" aus Leipzig legt ab 17.10 Uhr den inhaltlichen Fokus auf dasMauerfall-Jubiläum. Mit Live-Schalten und Beiträgen aus Berlin und Leipzigbegeht das Erste gemeinsam mit prominenten Gästen und den Zuschauerinnen undZuschauern diesen besonderen Jahrestag.16.30-17.00 Uhr "Deutschland feiert. 30 Jahre Mauerfall" Live vom BrandenburgerTor gibt es ab 16.30 Uhr Eindrücke von der Vorbereitung auf die Bühnenshow undFeierstunde am Brandenburger Tor. Mareile Höppner und Sascha Hingst bietendarüber hinaus eine vielschichtige politische und gesellschaftliche Bilanz dervergangenen drei Jahrzehnte: Gesprächspartner sind unter anderen Roland Jahn,Bürgerrechtler und Journalist, heute Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde, derARD-Journalist Georg Mascolo, der 1989 live an der Bornholmer Brücke dieGrenzöffnung begleitete, und Katrin Cholotta, die sich als Wendekind für dasNetzwerk "3. Generation Ost" engagiert. Was war das für ein Tag, damals vor 30Jahren? Und wie hat er das Leben der Menschen geprägt? Wie einig sind wir unsheute? Spannende Fragen - spannende Gäste und Reportagen. Und ein Ausblick aufjüngste Projekte, die die Wende nacherlebbar machen.Darin: 17.00 Uhr Tagesschau17.05 Uhr "Deutschland feiert. 30 Jahre Mauerfall" Nach einer Kurzausgabe derTagesschau sprechen Maraile Höppner und Sascha Hingst mit den Menschen, die sichvor dem Brandenburger Tor versammeln, aber auch mit prominenten Gästen über ihreErfahrungen rund um den Mauerfall. Mit dabei: der in Karl-Marx-Stadt geboreneHip-Hopper Trettmann, der später auf der großen Bühne auftritt.17.10 Uhr "Brisant" Von der Feier am Tor geht es live weiter bei "Brisant" mitModeratorin Kamilla Senjo aus Leipzig, ebenfalls mit einem Themenschwerpunkt:Das Infotainmentmagazin zeigt, wie Deutschland an verschiedenen Orten gedenkt,erinnert und feiert. Prominente Ostdeutsche kommen zu Wort. Es gibt dieschönsten Reaktionen aus dem Netz. "Brisant" trifft darüber hinaus Box-LegendeAxel Schulz, der am 9. November Geburtstag hat und von seinen einprägsamenErlebnissen am Tag des Mauerfalls erzählt. "Brisant" schaltet live nach Berlinund an andere Orte des deutsch-deutschen Zusammenwachsens - zum Beispiel nachMarienborn zu Musiker Wolfgang Niedecken.17.46 Uhr "Deutschland feiert. 30 Jahre Mauerfall" Die gemeinsame Sendung vonrbb und MDR endet am Brandenburger Tor in Berlin mit Live-Eindrücken kurz vordem offiziellen Festakt.