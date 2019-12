Deutschland erhöht Beitrag für Klimaanpassung in ärmeren Ländern

MADRID (dpa-AFX) - Deutschland stockt seine Finanzhilfe für die Anpassung von Entwicklungsländern an den Klimawandel erneut auf.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte am Dienstag auf der UN-Klimakonferenz in Madrid einen zusätzlichen Beitrag von 30 Millionen Euro für den Anpassungsfonds zu, im Vorjahr waren es 70 Millionen. Entwicklungsländer hätten in den Verhandlungen die Bedeutung von Anpassungs-Finanzierung immer wieder hervorgehoben, sagte die SPD-Politikerin. "Darum hoffe ich, dass damit ein Impuls für die Verhandlung gesetzt werden kann." Deutschland sei solidarisch mit den ärmsten und verwundbaren Staaten.

Der Anpassungsfonds bezahlt etwa Maßnahmen zum Hochwasserschutz oder die Umstellung auf neue Methoden in der Landwirtschaft, die durch den Klimawandel verstärkten Wetterextremen wie Hitze, Sturm oder Starkregen standhalten können. Da er auch kleinere Projekte finanziert und vergleichsweise unbürokratisch ist, ist er bei Entwicklungsländern beliebt. Deutschland ist das wichtigste Geberland des Fonds./ted/DP/jha