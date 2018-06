Deutschland droht Milliardenstrafe wegen verfehlter Klimaziele

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Falls Deutschland keine Kehrtwende in der Klimaschutzpolitik gelingt, drohen in den nächsten Jahren Milliardenzahlungen an andere EU-Länder. Das geht aus neuen Berechnungen des Öko-Institus hervor, berichtet der "Tagesspiegel". Dabei könnten die Kosten zwischen fünf und 30 Milliarden Euro liegen.

Im schlimmsten Fall sogar darüber. Das Finanzministerium ist alarmiert. Im Detail geht es um die Emissionen in den Sektoren Verkehr, Landwirtschaft und Gebäudeenergie. Diese machen etwa die Hälfte des deutschen Klimagas-Ausstoßes aus. Bis 2020 muss der deutsche Klimagasausstoß in diesen Bereichen um 14 Prozent sinken. Bis 2030 um 38 Prozent.

