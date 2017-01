"Deutschland, deine Marken: Beck's" in ZDFinfo / Langer Doku-Abend mit Porträts großer Unternehmen (FOTO)

Mainz (ots) -Kaum eine Marke hat den Wandel vom regionalen Unternehmen zumglobalen Großkonzern so konsequent verfolgt wie Beck's. Die vor 144Jahren in Bremen gegründete Brauerei bildet heute das Herzstück desweltweit größten Brauereikonzerns. In der ZDFinfo-Reihe "Deutschland,deine Marken" ist am Freitag, 20. Januar 2017, 19.30 Uhr, erstmalsder 45-minütige Film über den Werdegang der Biermarke von 1873 bisheute zu sehen.Zuvor rückt um 18.45 Uhr in ZDFinfo eine Marke in den Blick, dieman im In- und Ausland besonders stark mit Deutschland verbindet: dieAutomarke Mercedes, Statussymbol und Lebenseinstellung gleichermaßen.Die Doku-Reihe "Deutschland, deine Marken" porträtiert deutscheProdukte, die den Alltag prägen. Der ZDFinfo-Doku-Abend überProdukte, die Geschichte schrieben, bietet am Freitag, 20. Januar2017, von 18.00 Uhr bis 23.10 Uhr noch fünf weitere ZDF-Dokus übergroße Unternehmen: Los geht es um 18.00 Uhr mit der "Aldi-Story", undab 20.15 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der vierteiligen Reihe"Deutschlands große Clans", die "Die Haribo-Story", "DieTchibo-Story" (21.00 Uhr), "Die Oetker-Story" (21.45 Uhr) und "DieC&A-Story" (22.25 Uhr) enthält.http://zdfinfo.dehttp:/twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell