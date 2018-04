Deutschland darf nicht zur Spielwiese ausländischer Propagandisten werden

Berlin (ots) - Zur Ankündigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan,die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei auf Juni2018 vorzuverlegen und eventuell wieder Wahlkampf in Deutschland zubetreiben, sagt der AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen:"Mit der vorgezogenen Wahl will Präsident Erdogan seine Machtfestigen. Der bevorstehende türkische Wahlkampf hat in der Türkeistattzufinden. Wir lehnen türkischen Wahlkampf auf deutschem Bodenstrikt ab. Deutschland darf nicht zur Spielwiese ausländischerPropagandisten werden. Es kann nicht sein, dass türkische Politikersich auf unsere Freiheit berufen, wenn sie hierzulande Wahlkampfmachen wollen, während sie in der Türkei die Freiheit und Demokratiemit Füßen treten."Pressekontakt:Michael Pfalzgrafpresse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 2 20 56 96-55Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell