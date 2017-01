"Deutschland darf nicht zum digitalen Entwicklungsland werden"

Frankfurt (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf derJahrestagung des Deutschen Beamtenbunds in Köln am 9. Januar davorgewarnt, dass Deutschland wegen eines zu überzogenen Datenschutzesein "digitales Entwicklungland" werde. Deutschland müsse sich derVerarbeitung großer Datenmengen für neue Produkte öffnen und sich vondem Prinzip der Datensparsamkeit verabschieden. Diese Forderung hattedie Bundeskanzlerin, daneben auch mehrere ihrer Kabinettskollegen,bereits Mitte November beim Nationalen IT-Gipfel des BMWi inSaarbrücken erhoben.DDV-Präsident Patrick Tapp begrüßt die erneut sehr deutlicheAussage von Kanzlerin Merkel, fordert aber auch einen offensiverenUmgang mit dieser Thematik in der Regierung und in den sie tragendenParteien: "Zumindest die Bundeskanzlerin hat erkannt, dass Daten derRohstoff des 21. Jahrhunderts sind. Nun ist es jedoch auch an derZeit, dass andere CDU-Politiker, die sich mit dem ThemaDigitalisierung befassen, Flagge zeigen und sich nicht abwartend undzögerlich vor dem Thema verstecken. Deutschland darf nicht zumdigitalen Entwicklungsland werden. Der konsequente und richtige Wegwäre nun, die von Frau Merkel getroffenen Aussagen mutig in dasWahlprogramm der CDU/CSU aufzunehmen und damit ein deutliches Signalzu setzen. Auch die anderen Parteien dürfen gerne folgen." Diesbietet laut Tapp bereits vor der Bundestagswahl die Chance, dieWeichen für einen zukunftsweisenden Umgang mit "Big Data" zu stellen.Ziel muss laut Tapp das Erreichen der vom CDU-Parteitag vom 6./ 7.Dezember 2016 beschlossenen Vorgabe sein: "PersonenenbezogenenDatenschutz möglich zu machen, ohne die Wirtschaft bei der Nutzungneuer Technologien zu beschneiden." Sonst drohe Deutschland zumtraurigen Schlusslicht der digitalen Wirtschaftsentwicklung zuwerden.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell