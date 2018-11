Deutschland darf nicht mit leeren Händen zur Weltklimakonferenz fahren

Berlin (ots) - In einem offenen Brief an die Bundesregierungäußert sich die Klima-Allianz Deutschland besorgt darüber, dass dieErgebnisse der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigungauf Januar vertagt werden sollen, obwohl deren Arbeit kurz vor demAbschluss steht. Mit Verweis auf den Koalitionsvertrag und diebereits heute spürbaren Auswirkungen der Klimakrise fordert daszivilgesellschaftliche Bündnis ein, dass Antworten zumsozialverträglichen Kohleausstieg und Klimaschutz wie beschlossen zurKlimakonferenz vorliegen müssen.Drei Ministerpräsidenten aus Braunkohle-Bundesländern hatten zuvoreine Vertagung des Abschlussberichts gefordert. "Dies gefährdet denerfolgreichen Abschluss der bisher geleisteten Arbeit in derKommission und droht, das Vertrauen in das Gremium zu untergraben",heißt es in dem Brief. Ein solches Vorgehen stehe zudem in klaremWiderspruch zu dem Auftrag, noch vor der Weltklimakonferenzvorzulegen, wie durch die kurzfristige Stilllegung vonKohlekraftwerken die Lücke zum Klimaschutzziel von 40 Prozent bis2020 weitgehend geschlossen werden kann."Der Klimaschutz und die Arbeit der Kommission dürfen nicht inGeiselhaft genommen werden für eine Auseinandersetzung zwischen Bundund Ländern", schreibt das Bündnis. "Wir sind überzeugt, dassKlimaschutz und Strukturwandel Hand in Hand gehen". Die 123Mitgliedsorganisationen der Klima-Allianz Deutschland unterstütztenAnliegen der Bundesländer, schon jetzt Strukturhilfen imBundeshaushalt einzustellen und Projekte auf den Weg zu bringen, diestrukturschwache Regionen nachhaltig voranbringen. Gleichzeitig dürfeeine vorausschauende Strukturpolitik den Ausstieg aus der Braunkohlenicht verzögern. Ohne einen verbindlichen Fahrplan liefenStrukturmaßnahmen und Fördermittel ins Leere.Der Hitzesommer und die Dürre in diesem Jahr hätten erneuteindrücklich vor Augen geführt: "Die Zeit drängt und die Bekämpfungder Klimakrise erlaubt keinen Aufschub." Die klimaschädlichenEmissionen sind seit zehn Jahren nicht gesunken. Damit drohtDeutschland seine nationalen und internationalen Klimaziele zuverpassen.Pressekontakt:Klima-Allianz DeutschlandJulia Dittmann, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit030 780 899 514presse@klima-allianz.deOriginal-Content von: Klima-Allianz Deutschland, übermittelt durch news aktuell