Berlin (ots) - "Wer Anderen Gutes tut und sein Handeln auf das Gemeinwohlausrichtet, darf nicht verunglimpft werden", betont Caritas-Präsident PeterNeher heute zum Start der Caritas-Kampagne 2020 "Sei gut, Mensch!".Es gibt in Deutschland, wie auch in Europa und weltweit, immer lauter werdende,menschenverachtende und intolerante Gruppen und Organisationen. Es darf nichtsein, dass helfen und solidarisch sein, zum Vorwurf wird. "Wir wollen und dürfendie Deutungshoheit darüber, was "gut" ist und was "gute Menschen" sind, nichtdenen überlassen, die den Begriff lächerlich und verächtlich machen", so Neher.Solidarisch handelnde Menschen werden immer wieder mit Stalking undBeschimpfungen bedroht und die Zahl rechtsextremer Gewalttaten nimmt zu."Deshalb müssen wir Menschen, die bereit sind Gutes zu tun, ermutigen und ihnenverstärkt unsere Anerkennung aussprechen", so Neher. Für den Zusammenhalt in derGesellschaft brauche es dringend "Gutmenschen", die Verantwortung für dieNächsten und die Gemeinschaft übernehmen und sich entschieden gegen dieHerabsetzung und Diffamierung guten Handelns wehren.Die Kampagne lädt auch ein, aktiv zu werden und Menschen beizustehen, die Hilfebrauchen. Dazu fordert der Deutsche Caritasverband von der Politik bessereRahmenbedingungen für Engagement, Ehrenamt und die Menschen, die sozialeVerantwortung übernehmen.Stellschrauben für mehr Anerkennung und gute Rahmenbedingungen seienbeispielsweise die Förderung von Betreuungsvereinen, verbesserte Löhne undArbeitsbedingungen in der Pflege, kostenlose ÖPNV-Fahrten für Engagierte imBundesfreiwilligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr. "Eine Anrechnungehrenamtlichen Engagements auf Studienvoraussetzungen und ein einheitlichesTaschengeld von 400 EUR monatlich für Freiwillige wären hilfreicher, als dieDebatte um einen Pflichtdienst", unterstreicht Neher. Hartz IV-Empfängerinnenund -Empfängern sollte außerdem die Aufwandsentschädigung, die siemöglicherweise für ein freiwilliges Engagement erhalten, im SGB II und im SGBXII nicht als Erwerbseinnahme verrechnet werden.Die Plakate zur Kampagne zeigen Menschen, die Verantwortung in der Gesellschaftübernehmen, die sich für den Zusammenhalt einsetzen und die sich haupt- undehrenamtlich in Caritas-Einrichtungen und - Diensten engagieren. Mehr über dieseMenschen und ihre Erfahrungen finden sich - wie auch die SozialpolitischenPositionen und das Statement des Präsidenten auf der Kampagnen-Webseite:www.SeiGutMensch.de. #seigutmenschIn der Sozialcourage Spezial-Ausgabe, dem Magazin für soziales Handeln, findensich zahlreiche Projekte, Fakten und Informationen zum Thema "Sei gut, Mensch!"www.sozialcourage.de.Pressekontakt:Herausgegeben vonDeutscher Caritasverband e.V.PressestelleRedaktion:Mathilde Langendorf (Verantwortlich)PressesprecherinTelefon: 030 284447-42Telefax: 030 284447-55E-Mail: pressestelle@caritas.dewww.caritas.dewww.facebook.com/caritas.deutschlandTwitter: @Caritas_webHaus der Deutschen CaritasReinhardtstraße 13, 10117 BerlinWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50773/4493614OTS: Deutscher Caritasverband e.V.Original-Content von: Deutscher Caritasverband e.V., übermittelt durch news aktuell