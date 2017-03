Deutschland braucht neue Geschäftsmodelle / Nachfrage nach IT-Fachkräften steigt

Düsseldorf (ots) - Für viele Unternehmen hat die digitaleTransformation mittlerweile höchste Priorität, allerdings hakt es beider Umsetzung. Die größte Herausforderung für Unternehmen ist dabeioft nicht, digitale Technologien und Prozesse rein technologisch zubeherrschen und weiter zu entwickeln, sondern geeigneteGeschäftsmodelle zu konzipieren und umzusetzen. Zu diesem Ergebniskommt eine aktuelle VDI-Umfrage. Die befragten Fachleute sehen einendeutlichen Nachholbedarf in Deutschland für digitaleGeschäftsmodelle. Eine große Hürde für Unternehmen: Es fehlenIT-Fachkräfte. 2016 gab es für Informatiker im Durchschnitt 23Prozent mehr offene Stellen als im Vorjahr.Mehr in digitalen Geschäftsmodellen denkenMit den gut aufgestellten Bereichen Industrie 4.0, Robotik undadditive Fertigungsverfahren hat Deutschland internationaleSichtbarkeit für den Produktionsstandort Deutschland. Jedoch wird dieFähigkeit, die eigenen Produkte mit datenbasierten oder online-Dienstleistungen verknüpfen zu können, für deutsche Unternehmen zueinem zentralen Wettbewerbsfaktor. Mehr als die Hälfte der Befragtenbefassen sich im Unternehmen derzeit noch kaum oder gar nicht damit."Wir müssen viel mehr in digitalen Geschäftsmodellen denken", fordertVDI-Direktor Ralph Appel zum Start der CeBIT. Nur so könne man Kundenzukünftig individuelle Mehrwerte bieten. "Genau da müssen wirzulegen, denn dies ist der Schlüssel, um auch in Zukunft Geld zuverdienen."Gleichzeitig stellen neue Digitalkonzepte auch neue Anforderungenan Mitarbeiter. Doch wie wird die Digitalisierung der Arbeitswelttatsächlich eingeschätzt? Drei Viertel der befragten Ingenieure sehendarin eine Chance. Während nur 10 Prozent eher Risiken befürchten.Die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Informationen, Big Data mitentsprechenden Analyseverfahren sind dabei wesentlicheEffizienztreiber der Digitalen Transformation.Steigende Nachfrage nach IT-FachkräftenFür das Gelingen der digitalen Transformation ganz entscheidendsind ausreichend viele IT-Fachkräfte. "Die Nachfrage nach Fachkräftenin der Informationstechnik steigt kontinuierlich immer weiter",schildert Dieter Westerkamp, Bereichsleiter Technik und Wissenschaftim VDI. "Die Zahl der offenen Stellen steigt - auf einen arbeitslosgemeldeten Informatiker kommen heute 3,5 Stellen". Die meistenIT-Experten werden für die Softwareentwicklung gesucht, gefolgt vonAufgaben in der IT-Sicherheit sowie im Service bzw. Support. Es tunsich nicht nur kleine Unternehmen schwer, IT-Fachkräfte zu finden,sondern inzwischen auch große.Als Hauptgrund wird angegeben, zu wenige Bewerbungen zur erhalten.Problematisch ist, dass die Unternehmen deswegen zunehmendIT-Entwicklungsleistungen ins Ausland verlagern oder ganz aus demUnternehmen herausgeben. Als Konsequenz daraus wird das für diedigitale Transformation notwendige Know-how nicht im eigenenUnternehmen aufgebaut - und auch nicht am Standort Deutschland.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 155.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Ihr Ansprechpartner im VDI:Marco DadomoTelefon: +49 211 6214-383Telefax: +49 211 6214-156E-Mail: dadomo@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell