Deutschland bleibt auch 2019 Reiseziel Nr. 1

Köln/Frankfurt a. M. (ots) - Infografik mit Trends, Tipps undFakten von REWE ReisenDeutschland bleibt auch 2019 das beliebteste Reiseziel vielerUrlauber. Das zeigen Buchungsdaten von REWE Reisen, die derOnline-Reisevermittler in einer Infografik zu acht Reisetipps undinteressanten Fakten aufbereitet hat. Zudem belegen aktuelleAuswertungen, dass die Nutzung mobiler Geräte zur Urlaubsplanung und-buchung weiter anwächst.Reiselustige Deutsche machen 2019 gerne Urlaub in der Heimat. Daszeigen aktuellen Daten von REWE Reisen. So haben rund 60 Prozent derBuchungen der vergangenen Monate Deutschland zum Ziel - ein Plus von16 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016. Auch die zunehmendeDigitalisierung hat Effekte: Bei der Urlaubsplanung kommen immerhäufiger internetfähige mobile Geräte zum Einsatz. So nutzen zweiDrittel der Website-Besucher von REWE Reisen Smartphone oder Tablet,um sich über Reiseangebote zu informieren und diese zu buchen. Diemeisten Nutzer schließen den Kauf zwar noch via Computer ab, dennochist der Anteil mobiler Buchungen von 21 Prozent im Jahr 2016 auf 33Prozent im Jahr 2018 gewachsen.Zudem fällt in der Gesamtbetrachtung des Reisemarkts auf, dass derAnteil an spontanen Buchungen ansteigt. Schnell verfügbareReiseangebote kommen dem Wunsch vieler Urlauber nach Flexibilität undSpontanität entgegen.Wellnessreisen und Städtetrips innerhalb Deutschlands hoch im KursUrlaub in Deutschland ist aus mehreren Gründen für vieleErholungssuchende attraktiv: Reisende profitieren von kurzen An- undAbfahrtswegen sowie einer breiten Auswahl an interessantenDestinationen selbst bei wenigen freien Tagen. Die Buchungstrends beiREWE Reise legen nahe, dass 2019 sowohl Wellnessreisen innerhalbDeutschlands als auch Städtetrips nach Berlin, Hamburg, Köln oderMünchen zu den favorisierten Reisen gehören.Weitere Fakten rund um das Thema Urlaub in Deutschland 2019 bietender vollständige Report sowie die begleitende Infografik von REWEReisen.>> Report: https://www.rewe-reisen.de/news/reisetrends-2019.html>> Infografik:https://www.rewe-reisen.de/news/reisetipps-deutschland-2019.htmlÜber REWE Reisen:Mit REWE Reisen hat die REWE Group - neben anderen Markeninnerhalb der DER Touristik - eine Reisemarke mit besondersattraktiven Angeboten. Möglich ist das durch den Reiseveranstalterclevertours.com, welcher als 100%ige Tochtergesellschaft der REWEGroup flexibel, schnell und preisorientiert auf die neuestenKundenwünsche und Marktentwicklungen eingehen kann.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.de