Deutschland bietet Polen Polizeiunterstützung an

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Stephan Mayer (CSU) bietet der Regierung in Warschau deutsche Polizisten zur Sicherung der Grenze an. Mayer sagte "Bild" (Dienstagausgabe): "Wir bieten Polen jede Hilfe an, um den Angriff auf die Grenze zu Belarus abzuwehren." Deutschland könne "auch sehr zeitnah" Polizeikräfte zur Unterstützung nach Polen schicken, wenn Polen dies möchte.

In den letzten Monaten hatte die Flüchtlingsbewegung von Weißrussland über Polen nach Deutschland explosionsartig zugenommen. Deutschland und andere Länder werfen Weißrussland vor, gezielt Flüchtlinge, unter anderem aus dem arabischen Raum, einzufliegen und dann in Richtung Polen zu schicken.

