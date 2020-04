"Deutschland betet gemeinsam": Bibel TV überträgt die konfessionsübergreifende Gebetsaktion live im TV / Am 8.4. vereint die einzigartige kirchliche Initiative Menschen im Gebet gegen die Coronakrise (FOTO)

Hamburg (ots) - Wenn am Mittwoch, den 8. April, das jüdische Pessachfest beginnt, ist dies auch Anlass für eine deutschlandweite Aktion, die das Land im Gebet vereinen will. Theologe Johannes Hartl, Leiter des überkonfessionellen Augsburger Gebetshauses, ruft auf der Seite http://www.deutschlandbetetgemeinsam.de alle Menschen dazu auf, sich am 8. April zwischen 17:00 und 18:30 Uhr zu einem gemeinsamen Gebet zu versammeln. Die Gebete von den unterschiedlichsten Menschen und Orten überträgt Bibel TV live im Fernsehen. Sie wollen die Stärke des Glaubens und der Gemeinschaft zeigen und sich vor Gott für alle diejenigen einsetzen, die unter der Krise der Pandemie leiden oder täglich Opfer für andere Menschen bringen, teilweise unter Einsatz ihres eigenen Lebens.Die Aktion wird von jüdischen und christlichen Glaubensgemeinschaften und Kirchen sowie von vielen prominenten geistlichen Würdenträgern und Politikern aktiv unterstützt. Neben dem Zusammenstehen in Krisenzeiten möchten die Initiatoren und Unterstützer mit der gemeinsamen Gebetsaktion auch ein Zeichen gegen den Antisemitismus setzen."Viele Sendungen auf Bibel TV helfen, das Gebet neu zu entdecken. Das gilt jetzt in der Zeit der Not besonders: Lassen Sie uns gemeinsam Gott in diesen schwierigen Zeiten um seine Hilfe bitten", sagt Matthias Brender, Geschäftsführer von Bibel TV. "Wir freuen uns, gemeinsam mit hunderttausenden anderen Menschen in dieser Zeit durch Gott im Gebet verbunden zu sein."Einen Gebetstext findet man u.a. auf der Website von http://www.deutschlandbetetgemeinsam.de , auf der Seite der Evangelischen Allianz sowie anderer kirchlichen Einrichtungen, auf denen man sich registrieren kann.Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.http://www.bibeltv.dePressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18Email: presse@bibeltv.de http://www.bibeltv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55188/4565562OTS: Bibel TVOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuell