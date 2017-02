Deutschland beliebtestes Arbeitsland

Neu-Isenburg (ots) - 74% der europäischen Arbeitnehmer würdenKarrieremöglichkeiten in einem anderen Land erwägen. Am liebsten inDeutschland. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "The Workforce Viewin Europe 2017". Im Auftrag von ADP wurden durch das unabhängigeMarktforschungsinstitut Opinion Matters nahezu 10.000 Arbeitnehmer inEuropa zu ihrer Einstellung bezüglich der Zukunft der Arbeit,internationaler Wettbewerbsfähigkeit sowie Talent Management befragt.So würden 21% der Befragten am ehesten in Deutschland arbeiten. Ampopulärsten ist Deutschland dabei bei Spaniern (35%), Polen (33%) undItalienern (31%). UK und Frankreich folgen mit insgesamt fünfzehnrespektive zwölf Prozent auf Platz zwei und drei. Keines der Länderhat aber in den gemessenen Bereichen Kompetenzen und Entwicklung,flexible Arbeitsmöglichkeiten und Stress am Arbeitsplatz tatsächlicheuropäische Spitzenwerte erreicht. Ausschlaggebend für diePopularität sind die wirtschaftliche Stabilität, die Distanz zumHeimatland sowie die niedrige Sprachbarriere.Die Studie zeigt ferner, dass die Bereitschaft, eine Karriere imAusland anzustreben, deutlich vom Alter abhängt. Während 87% der 16-bis 24-Jährigen es wagen würden, sind es nur 56% der ab 55-Jährigen.Gleichzeitig beeinflusst Geschlecht das mangelnde Interesse, in einemanderen Land zu arbeiten. Demnach würden 18% der Männer und 36% derFrauen eine Karriere im Ausland ablehnen. Aus nationaler Sichtverzichten Franzosen (46%) und Briten (43%) am ehesten.Die vollständige Studie finden sie hier http://bit.ly/2lIxi9UÜber ADP (NASDAQ-ADP):Leistungsstarke Technologie mit einem menschlichen Touch.Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen weltweit vertrauen auf dieCloud-Software und die Expertise von ADP, um das Potenzial ihrerMitarbeiter optimal auszuschöpfen. Das internationale Zusammenspielvon Human Resources Experten, Talenten, Arbeitgeberleistungen,Personalabrechnung und Einhaltung länderspezifischer rechtlicherRahmenbedingungen bildet die Grundlage für qualifizierteArbeitskräfte und deren Erfolg. Weitere Informationen finden Sieunter www.de-adp.comPressekontakt:ADP Employer Services GmbHAnsprechpartnerin: Verena RuppFrankfurter Straße 227D-63263 Neu-Isenburgt: +49 69 58 04 0e: presse@de.adp.comOriginal-Content von: ADP Employer Services GmbH, übermittelt durch news aktuell