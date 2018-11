Deutschland beim Rohstoffverbrauch über europäischem Durchschnitt

DESSAU-ROSSLAU (dpa-AFX) - Jeder Deutsche verbraucht statistisch gesehen 16,1 Tonnen Rohstoffe pro Jahr.



Obwohl der Wert in den vergangenen Jahren gesunken ist, liegt Deutschland damit zehn Prozent über dem europäischen Durchschnitt, wie das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag in Dessau-Roßlau mitteilte. Insgesamt werden jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen fossile Energieträger, Mineralien, Metallerze und Biomasse benötigt. Mehr als die Hälfte der verwendeten Rohstoffe stammt den Angaben zufolge aus dem Ausland.

Um den Rohstoffverbrauch zu senken, schlägt das UBA eine Reform der europäischen Regeln zur Mehrwertsteuer vor. "Was Ressourcen schont, muss billiger werden", erklärte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Staaten sollten aus Sicht der Behörde mehr Möglichkeiten bekommen, um ressourcenschonende Produkte mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz zu fördern. Dazu zählt das UBA zum Beispiel auch die Reparatur von Elektrogeräten. Für die Reparatur von Fahrrädern, Schuhen oder Kleidung sei das schon heute rechtlich möglich./rib/DP/tos