Deutschland beantragt Nordkorea-Diskussion im Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Raketentest in Nordkorea hat Deutschland eine Diskussion des UN-Sicherheitsrats beantragt.



Das Treffen hinter verschlossenen Türen soll nach Willen der Bundesrepublik, Frankreichs und Großbritanniens am Freitag stattfinden, wie am Donnerstag aus Diplomatenkreisen verlautete.

Nordkorea hatte am Mittwoch eine neuartige ballistische U-Boot-Rakete (SLBM) vom Typ Pukguksong-3 getestet. Nach Angaben von Experten handelte es sich um eine Rakete mit der größten Reichweite, die Nordkorea seit November 2018 erprobt hat. Das sei "unzweifelhaft der erste Test einer atomwaffenfähigen Rakete seit November 2017", schrieb der Sicherheitsexperte der Föderation amerikanischer Wissenschaftler, Ankit Panda, auf Twitter./scb/DP/he