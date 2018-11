Belrin (ots) -Deutschland ist für die arabische Jugend das populärste LandEuropas, und das größte Vorbild in der arabischen Region sind dieVereinigten Arabischen Emirate (VAE). Das ist eines der wichtigstenErgebnisse einer umfangreichen Studie von Burson-Marsteller, diesoeben in Berlin vorgestellt wurde.In der arabischen Welt sind die Vereinigten Arabischen Emirate(VAE) das Land, in dem die meisten jungen Araber (35 Prozent derBefragten) am liebsten leben würden, gefolgt von den USA und Kanada(je 18 Prozent) und Saudi-Arabien (16 Prozent). Auf Platz 5 befindetsich Deutschland (12 Prozent). Deutschland ist somit von alleneuropäischen Ländern das erstrebenswerteste Land, in dem man gernewohnen würde.Auch in der Frage, welches Land als bestes Modell diene und dem esnachzueifern gelte, liegen die Vereinigten Arabischen Emirate weitvor allen anderen arabischen Ländern. 36 Prozent der jungen Arabersetzten die VAE an die Spitze, gefolgt von den USA und Kanada (je 17Prozent), Japan (15 Prozent) und wiederum Deutschland (13 Prozent).Die VAE stehen schon lang an der Spitze der Staaten, denen esnachzueifern gilt. In den zehn Jahren, in denen die Umfragealljährlich durchgeführt wird, behaupten die Emirate zum siebten Malin Folge mit großem Abstand den Spitzenplatz. Mit den VAE verbindendie jungen Araber in erster Linie ein sicheres Leben (35 Prozent),großzügige Gehälter (30 Prozent), gute Jobaussichten (29 Prozent) undein hochwertiges Bildungssystem (23 Prozent). Die VAE gelten zwar alsteuer, sind aber für 21 Prozent ein idealer Ort, eine Familie zugründen und Kinder aufzuziehen.In früheren Umfragen (2012 und 2013) hatte noch die Türkei alsrelativ erstrebenswertes Modell gegolten, in den vergangenen Jahrenverlor die Türkei jedoch jegliche Anziehungskraft.Riesige Unterschiede klaffen in der Frage, ob sich die arabischeWelt in die richtige Richtung bewegt. Sehr negativ antworten diejungen Araber in der Levante (Jordanien, Irak, Libanon,Palästinensische Gebiete, Jemen): 85 Prozent sind der Meinung, dasssich ihre Region im vergangenen Jahrzehnt in die falsche Richtungbewegt habe. Deutlich positiver ist die Einstellung in denGolfstaaten, wo 57 Prozent eine gute Perspektive erkennen und nur 34Prozent eine schlechte.Weitere Ergebnisse der Studie betreffen das Verhältnis jungerAraber zur Religion und zum Medienkonsum. Fast alle halten zwarReligion für zentral im eigenen Leben, aber gleichzeitig fürüberschätzt im öffentlichen Leben, wo Religion weniger Rolle spielensollte (60 Prozent).Wie dramatisch sich das Medienverhalten ändert, zeigt die Studiesehr deutlich: Noch vor drei Jahren war Fernsehen die größteInformationsquelle (60 Prozent), wogegen soziale Medien nur zu 25Prozent eine Rolle spielten. Heute sind die sozialen Medien mit 63Prozent zur Informationsquelle Nummer eins aufgestiegen, dagegenverliert TV an Relevanz (51 Prozent).Der Botschafter der VAE in Berlin, Ali Al Ahmed, Gastgeber derPräsentation der Studie, betonte das junge Alter seines Landes indoppelter Hinsicht: Als Staat seien die VAE erst 47 Jahre alt, undspeziell die emiratische Bevölkerung sei sehr jung. "Da wir unsallmählich von der Abhängigkeit von unserem Reichtum an fossilenBodenschätzen lösen müssen, ist es in Zukunft unsere Jugend dergrößte Aktivposten der VAE." Da die politische Führung der Emiratevon Anfang an großen Wert auf Bildung und Beschäftigung gelegt habe,sei die Jugend für die Zukunft gut gerüstet. "Das erklärt auch, warumdie VAE in dieser Studie jedes Jahr den Spitzenplatz einnimmt - alsjenes Land, in dem man am liebsten leben würde und an dem sich andereRegierungen ein Beispiel nehmen sollten", erklärte Al Ahmed.Sowohl Botschafter Ali Al Ahmed als auch Sunil John, Autor desArab Youth Survey, betonen, dass der Westen einen großen Fehlermache, wenn er die arabische Region als einen großen Block und alleMoslems als einheitliche Gruppe wahrnehme. "Wir sind sehrverschieden, alle haben unterschiedliche Geschichte. Eine Lösung fürdas eine arabische Land muss keineswegs auch die Lösung für einanderes arabisches Land sein!"In der arabischen Region wohnen 200 Millionen junge Leute. 65Prozent der Bevölkerung sind unter dreißig Jahre alt. Die Studieberuht auf persönlichen Interviews und Gesprächen mit 3.500 Menschenzwischen 18 und 24 Jahren in 16 arabischen Ländern. Der Arab YouthSurvey wird jedes Jahr durchgeführt und soll arabischen RegierungenDatenmaterial für politische Entscheidungen zur Verfügung stellen.Pressekontakt:Max Malik, Berlin Insidersinfo@berlin-insiders.comTel. +49 30 4000 4699Original-Content von: Berlin Insiders, übermittelt durch news aktuell