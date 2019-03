NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,373 Millionen zurückgegangen.



Das waren 33 000 Jobsucher weniger als im Januar und 173 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent./maa/DP/elm

