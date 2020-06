Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen erholen sich weiter

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Juni bereits den dritten Monat in Folge verbessert.



Wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 12,4 Punkte auf 63,4 Zähler. Bereits in den beiden Vormonaten hatte sich die Stimmung deutlich aufgehellt, nachdem sie im März wegen der Corona-Krise drastisch eingebrochen war. Analysten hatten für Juni im Mittel mit einem etwas geringeren Anstieg auf 60,0 Punkte gerechnet.

Im Gleichklang mit den Aussichten hellte sich auch die Bewertung der aktuellen Konjunkturlage auf. Der Indikator stieg um 10,4 Punkte auf minus 83,1 Zähler. Analysten hatten hier mit einem etwas deutlicherem Anstieg auf minus 82,0 Zähler gerechnet. "Die Zuversicht nimmt zu, dass die konjunkturelle Talsohle im Sommer 2020 durchschritten sein wird", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach./la/bgf/mis