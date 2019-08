Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen brechen weiter ein

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im August erneut stark verschlechtert.



Der Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel um 19,6 Punkte auf minus 44,1 Zähler, wie das Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Nach dem vierten Rückgang in Folge notiert der Indikator auf dem tiefsten Stand seit Dezember 2011. Analysten hatten zwar eine Eintrübung erwartet, aber eine wesentlich schwächere./bgf/jsl/fba