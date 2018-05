"Deutschland XXL": "ZDF.reportage"-Dreiteiler in Ultra-HD (FOTO)

Mainz (ots) -Die "ZDF.reportage" blickt ab Sonntag, 13. Mai 2018, in einerdreiteiligen Reihe hinter die Kulissen von Deutschlands größtenVerkehrskreuzen - dem Bahnhof in München, dem Flughafen in Frankfurtund dem Hafen in Hamburg. Dreimal sonntags um 18.00 Uhr können dieZuschauer erleben, wie neben den ausgeklügelten logistischen Systemender drei großen Wirtschaftsstandorte die vielen Menschen imMittelpunkt stehen, die diese am Laufen halten. Die"ZDF.reportage"-Reihe über die größten Verkehrskreuze des Landes isteine Produktion, die im hochauflösenden Ultra-HD-Format mit HighDynamic Range (HDR) gefilmt und hergestellt wurde. Zudem kommt eine360-Grad-Kamera zum Einsatz, so dass die Zuschauer den BahnhofMünchen, den Flughafen Frankfurt und den Hafen Hamburg als ein"Rundum"-Erlebnis wahrnehmen können.Los geht es am Sonntag, 13. Mai 2018, 18.00 Uhr, mit "München -Bahnhof der Superlative". Der Film von Barbara Lueg zeigt einenMikrokosmos voller Menschen und Geschichten, voller Überraschungenund Geheimnisse - eine eigene Welt, die wie ein Uhrwerk funktionierenmuss. Da braucht es eine ausgefeilte Logistik und Menschen, die demEigenleben dieses kleinen Universums ihre Handschrift und ihrenCharme verleihen. Die Reportage blickt hinter die Kulissen desMünchner Hauptbahnhofs - bei Tag und bei Nacht. Wie funktioniertdieser Kosmos? Wer sorgt für Sicherheit? Wo schlägt das Herz desBahnhofs? Und wer hält ihn sauber?Produktion im hochauflösenden Format UHD mit HDRDie Produktion der Reihe im hochauflösenden Format UHD bedeutet:vier Mal mehr Bildpunkte als HD, also ein vier Mal "schärferes" Bildauf einem größeren Display. HDR (High Dynamic Range) erlaubt es, diehochaufgelösten Bilder mit einem erheblich größeren Kontrastumfangdarzustellen, als es im jetzigen Fernsehbild möglich ist. Die"ZDF.reportage: Deutschland XXL" wird im TV in HD ausgestrahlt. DieUHD-Fassung der Reihe kann, falls der Fernseher bereits UHD-tauglichund an das Internet angeschlossen ist, über das HbbTV-Angebot des ZDFangeschaut werden. Zudem gibt es online ein 360-Grad-Video-Angebot,das dem Zuschauer ermöglicht, hautnah in die Schauplätze Bahnhof,Flughafen und Hafen "einzutauchen" und die prägenden Momentenachzuerleben. Die Inhalte sind mit der VR-Brille auf der ZDF VR-Appvr.zdf.de abrufbar. Auch ohne VR-Brille ist das 360-Grad-Angebotnutzbar. PC, Tablet und Smartphone machen den Rundum-Blick ebenfallsmöglich.Am Sonntag, 20. Mai 2018, 18.00 Uhr, geht es in der"ZDF.reportage: Deutschland XXL" um "Frankfurt - Flughafen derSuperlative" (Film von Stefan Schlösser) und am Sonntag, 27. Mai2018, 18.00 Uhr, geht es um "Hamburg - Hafen der Superlative" (Filmvon Martin Niessen).Pressemappe: http://ly.zdf.de/3DJfhttp://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell