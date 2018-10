Deutschland-Wachstum treibt Geschäft von Online-Versender Shop Apotheke

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

VENLO (dpa-AFX) - Gute Geschäfte in Deutschland haben dem Online-Händler Shop Apotheke in den ersten neun Monaten des Jahres ein deutliches Umsatzplus beschert.



Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hätten sich die Erlöse nach ersten Berechnungen auf knapp 389 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Venlo mit. Das Unternehmen ist im SDax notiert.

Insbesondere das mit Abstand größte Geschäft im deutschen Markt entwickelte sich für den Arzneiversandhändler gut. Gegenüber dem Vorjahr ging der Umsatz hierzulande um 120 Prozent auf 301,8 Millionen Euro hoch. Im den übrigen Märkten Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Belgien und den Niederlanden legte der Umsatz um 64 Prozent auf 87 Millionen Euro zu.

Für das vierte Quartal erwartet der Vorstand ebenfalls eine deutliche Zunahme der Konzernumsätze. Grund sind neben saisonalen Effekten auch die Übernahme der nu3 GmbH in Berlin. Die vollständige Quartalsmitteilung will das Unternehmen Mitte November veröffentlichen.

Ein Händler kommentierte, das Unternehmen entwickle sich wie geplant. Für die Aktie sei er optimistisch./ngu/she/fba