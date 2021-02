Deutschland Vorreiter bei Hilfe für Corona-Hotspot Portugal

LISSABON/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland ist das erste Land, das dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Portugal ab Mittwoch praktische Hilfe zukommen lässt.



Zwar hätten auch Österreich, Luxemburg und Spanien ihre Unterstützung angeboten, aber mit diesen Ländern liefen noch die Planungen und Abstimmungen, berichtete die Zeitung "Público" am Dienstag. Von Deutschland aus sollen am Mittwoch zwei Flugzeuge der Bundeswehr mit einem Hilfsteam und Material in das EU-Land am südwestlichen Rand Europas fliegen. Unter den 26 Soldaten und Soldatinnen sind acht Ärzte, wie die Bundeswehr mitteilte.

Das Hilfsteam war beim Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst im ostfriesischen Leer zusammengezogen worden. Es wird begleitet durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes, Generaloberstabsarzt Ulrich Baumgärtner. Im Laderaum des A400M werden 50 Beatmungsgeräte, 150 Infusionsgeräte, 150 Krankenbetten und weiteres Material nach Lissabon geflogen. Die erste Gruppe soll für 21 Tage im Einsatz sein. Falls erforderlich, sollen weitere Kontingente folgen.

Ein Sprecher der Regierung in Wien bestätigte, dass vor der von Österreich angebotenen Aufnahme von Corona-Patienten aus Portugal noch Beratungen mit den Behörden liefen.

Portugal ist besonders stark von der als höher ansteckend geltenden Virusvariante betroffen, die zunächst in Großbritannien auffiel. Das Gesundheitssystem, das über weniger Betten auf Intensivstationen gemessen an der Bevölkerung verfügt als Deutschland, ist völlig überfordert. Für schwerkranke Corona-Patienten werden die Betten auf Intensivstationen knapp. Vor Krankenhäusern bildeten sich teilweise lange Schlangen von Krankenwagen, weil die Patienten nicht so schnell aufgenommen werden konnten.

Deutschland erließ wegen der hohen Corona-Zahlen und der starken Verbreitung der mutierten Variante seit Sonntag eine Einreisesperre aus dem Land. An der Landgrenze Portugals zum Nachbarn und EU-Partner Spanien wurden am Sonntag - wie bereits im Frühjahr 2020 - wieder Kontrollen eingeführt.

Nach jüngsten Zahlen der EU-Agentur ECDC steckten sich zuletzt binnen 14 Tagen 1429 Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Virus an. Damit liegt Portugal vor Spanien (1026) an der Spitze der 30 erfassten Länder. Für Deutschland betrug dieser Wert gut 265./cn/DP/jha