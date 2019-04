Deutschland: Verbraucherpreise steigen deutlich stärker als erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im April deutlich stärker gestiegen als erwartet.



Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Analysten hatten im Mittel eine Inflationsrate von 1,5 Prozent erwartet. Im März hatte die Rate noch wesentlich niedriger bei 1,3 Prozent gelegen.

Im Monatsvergleich erhöhte sich das allgemeine Preisniveau um 1,0 Prozent. Die Markterwartungen von plus 0,5 Prozent wurden auch hier deutlich übertroffen. Der für europäische Zwecke berechnete Preisindex HVPI stieg um 2,1 Prozent im Jahresvergleich und um 1,0 Prozent im Monatsvergleich. Der HVPI ist insbesondere für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) relevant./bgf/jkr/mis