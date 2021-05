Deutschland: Über 6000 Betriebsärzte beteiligen sich ab 7. Juni an Impfkampagne

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

BERLIN (dpa-AFX) - Beschäftigte können sich in tausenden deutschen Betrieben ab 7. Juni gegen Corona impfen lassen.



Mehr als 6000 Betriebsärzte hätten eine Bestellung abgegeben, teilte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin mit. Sie erhalten demnach zum Start in der Woche vom 7. Juni 702 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech /Pfizer. Jeder Betriebsarzt solle in dieser Woche eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen erhalten. "Geimpft werden kann flächendeckend - in den großen Betrieben ebenso wie in kleinen und mittleren", sagte die Sprecherin. Jeder Betriebsarzt habe die Möglichkeit, eine Bestellung aufzugeben./bw/DP/jha